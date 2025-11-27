Shorttracker Jens van 't Wout raakte in 2019 betrokken bij een ernstig schaatsongeval. In een openhartig interview blikt hij terug op de crash, waar hij voor altijd aan herinnerd zal worden. "Toen wist ik wel dat het heftig was.”

Van 't Wout trainde bij Regionale trainingscentra Noord en mocht in 2019 voor het eerst racen tegen de nationale ploeg. Hij haalde de A-finale op de 1000 meter, maar daar ging het helemaal mis. Hij werd door een tegenstander met zijn schaats geraakt in het gezicht. "We vielen allebei, al weet ik niet meer precies wat er gebeurde, want ik had even een black-out”, vertelt de 24-jarige aan De Telegraaf.

De ijzers van een shorttrackschaats zijn vergelijkbaar met een scherp keukenmes. Zijn gezicht lag dan ook helemaal open, dat had Van 't Wout echter niet meteen in de gaten. "Ik stond op en voelde wel dat er iets mis was met mijn tanden. Toen riep ik naar de scheidsrechter dat hij de race moest stoppen en vervolgens ging ik naar mijn coach Dave (Versteeg, red.).”

Veel bloed

Die trok wit weg. "Op datzelfde moment stroomde het bloed langs mijn nek en schaatspak. Toen wist ik wel dat het heftig was", zegt hij. "Aan één millimeter huid zat mijn wang nog vast, waardoor het net niet helemaal door was. Door de adrenaline in mijn lijf voelde ik geen pijn."

Zijn vader schoot vervolgens te hulp, want bij de EHBO in Thialf wisten ze ook niet wat ze met de schaatser aanmoesten. "Die waren helemaal in paniek, want dat waren vrijwilligers. Mijn vader ging vervolgens kijken hoeveel tanden ik kwijt was." Er werden er een paar gevonden, maar niet allemaal. Uiteindelijk ging Van 't Wout naar een kaakchirurg in Leeuwarden, waar hij werd gehecht.

Litteken

Hij hield er een litteken en een gouden hoektand aan over die hem voor de rest van zijn leven herinneren aan het ongeluk. Het litteken loopt over zijn hele kaaklijn en dat vond hij in het begin moeilijk te accepteren. "Vooral toen ik me realiseerde dat het voor altijd zichtbaar zou zijn. Ik dacht: ’hoe ga ik hier mee verder?’ Vrij snel heb ik er vrede mee gesloten en nu vind ik het wel cool."

Hij heeft er nu juist een handelsmerk van gemaakt. "Sommige mensen zeggen dat ik er uit zie als een gangster, ook omdat ik veel sieraden draag en tatoeages heb.”

Van 't Wout komt deze week in actie op de afsluitende World Tour-race in Dordrecht, waar de laatste plaatsen voor de Winterspelen worden verdeeld. Hij start op alle onderdelen (500, 1000, 1500 meter, mixed- en mannenrelay).

