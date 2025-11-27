Jillert Anema, al sinds jaar en dag een succescoach in de schaatssport deed onlangs een boekje open over pestgedrag binnen zijn ploeg. Olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As hebben alle begrip voor zijn reactie daarop.

“Ik las een opmerkelijk verhaal over Jillert Anema", begint Hoog in de podcast die samen met oud-ploeggenote Van As elke week voor ons maakt. De ex-tophockeyer doelt op de uitspraken van de ervaren coach in de podcast Druk. Daarin sprak hij met presentator Erik Dijkstra over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Anema vertelt daarin dat hij pesten niet toestaat en komt met een voorbeeld. Iemand uit het team vond het leuk om bij anderen bekers water boven hun hoofd leeg te gieten. De coach waarschuwde de dader om daarmee te stoppen, maar die wilde niet luisteren. "Anema gezegd van jongen, doe dit nou niet", aldus Hoog. "'Je krijgt hem terug. Doe het nou niet.' Maar hij bleef het doen en op een gegeven moment waren de rollen omgedraaid en kreeg hij pis over zich heen."

'Zoek het zelf maar uit'

“Zo gaat dat”, reageert een lachende Van As. Hoog bevestigt: “Zo gaat dat. En toen keek Anema even weg. Hij dacht: ja, dan is het eigen schuld, die krijg je terug.”

Van As: ‘Daar ben ik het ook wel mee eens. Ja, zoek het zelf maar uit.” Ook Hoog heeft alle begrip voor de schaatscoach: “Ja, ik denk dat je het in zo'n team natuurlijk in de gaten moet houden dat iedereen zich veilig genoeg voelt, maar een bidonnetje met pis. Waarom niet? Haha.”

"Je weet dat als je iets uitvreet, dat je hem terug kan krijgen", aldus Van As. "En dan altijd nog iets erger. Altijd wat zuurder. In dit geval heel zuur.” Hoog vol afkeer: “Zo goor, jongen. Lekker wat urine over je heen.” Van As: “Een heel donker plasje. Oh gadverdamme. Echt heel goor, ja.”

