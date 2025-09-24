Angel Daleman en Beau Snellink gaan hun eerste volledige seizoen in als schaatskoppel en laat dat dan ook nog eens een olympisch seizoen zijn. Maar wat er ook gebeurt en wie zich ook kwalificeert, ze gaan hoe dan ook allebei naar Milaan.

Omdat Nederland zoveel topschaatsers (en schaatskoppels) heeft, is het nog maar de vraag wie er namens TeamNL naar de Spelen mag komende februari. Snellink (24) en Daleman (18) zijn beide sterk op hele andere afstanden en kunnen dus niet voorspellen hoe de ander het ervan af gaat brengen op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) tussen kerst en oud en nieuw. "Ik start straks gewoon en ik zie wel wat eruit komt qua tickets", zegt Daleman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Dat zou ik echt héél kut vinden'

Maar als haar vriend Snellink zich voor de langste afstanden kwalificeert en zij komt er door de moordende concurrentie op de 500, 1000 en 1500 meter niet doorheen, dan gaat ze sowieso naar Milaan. "Op het moment dat Beau zou gaan en ik niet, wil ik er wel bij zijn. Ik zou het mezelf niet vergeven als hij olympisch kampioen wordt en ik zit thuis op de bank te kijken. Dat zou ik echt héél kut vinden", zegt het toptalent van Team Essent, waar ook Snellink voor schaatst.

'Dromen is nooit verboden'

"Geldt voor mij ook, natuurlijk. Maar dromen is nooit verboden. Het zou hartstikke mooi zijn als we samen kunnen gaan", verzekert Snellink ook zijn reis naar de Italiaanse modestad als zijn vriendin zich wél kwalificeert en hij niet. Maar samen zou volgens Daleman 'fantastisch zijn'. Hun liefde bloeide afgelopen jaar op en nu ze al een paar maanden 'officieel' een stel zijn, kan de blik weer op het schaatsen zelf. "We waren even hot topic", lacht Snellink. "Ik denk dat verliefdheid zeker kan helpen. Dat het wel ergens een extra push geeft, al heb je dat misschien zelf niet eens door.”

'Blij en gelukkig'

Daar is Daleman het mee eens. "Ik denk dat het vooral helpt dat je blij en gelukkig bent. Zit je goed in je vel, dan schaats je automatisch ook harder."