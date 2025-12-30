Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zit erop voor de vrouwen en dat betekent dat de Nederlandse schaatssters voor de Olympische Spelen bekend zijn. Slechts een enkeling zit nog in de wachtkamer. Hieronder vind je het overzicht.

Er zijn een paar schaatsers die met enorme overtuiging geplaatst zijn voor de Olympische Spelen. Femke Kok heeft zichzelf geplaatst op liefst drie afstanden (500, 1000 en 1500 meter) en Marijke Groenewoud (3000 en 1500 meter) allemaal op twee onderdelen. Laatstgenoemde krijgt vermoedelijk ook nog een ticket voor de mass start en zij lijkt ook een goede optie voor de ploegenachtervolging. Dinsdag liep zij nog een ticket op de 5000 meter mis.

In totaal mogen er negen mannen en negen vrouwen namens Nederland naar de Olympische Spelen in Milaan. De matrix op het OKT bepaalt voor een zeer groot deel welke schaatsers dat worden, maar de KNSB behoudt het recht om rijders aan te wijzen die zich niet via het OKT hebben geplaatst. De bond kan drie zogeheten aanwijsplekken inzetten.

Voorbeeld Jutta Leerdam

Neem bijvoorbeeld Jutta Leerdam, dé nationale trots op de 1000 meter. Zij kwam ten val en plaatste zich niet voor de Olympische Spelen, maar de KNSB lijkt haar alsnog een ticket te geven. Dat zou dan ten koste gaan van de nummer drie op de 1000 meter: Naomi Verkerk. Zij staat ook nog eens onderaan op de matrix (vijftiende) en lijkt dus sowieso niet naar Milaan te mogen. Leerdam plaatste zich wel voor de 500 meter en zou op die manier zo het ticket voor de 1000 over kunnen nemen.

De KNSB zal één dezer dagen de definitieve selectie voor de Olympische Spelen bekend maken. Op 4 januari is namelijk de officiële presentatie van de olympische ploeg in Thialf.

Alle Nederlandse schaatssters op de Olympische Spelen (vermoedelijk)

Femke Kok: 500, 1000 en 1500 meter

Marijke Groenewoud: 1500 en 3000 meter (en vermoedelijk mass start )

Antoinette Rijpma-de Jong: 1500 meter

Jutta Leerdam: 500 meter (en vermoedelijk de 1000 meter)

Suzanne Schulting: 1000 meter

Joy Beune: 3000 meter

Anna Boersma: 500 meter

Merel Conijn: 3000 en 5000 meter

Bente Kerkhoff: 5000 meter (en vermoedelijk mass start) Naomi Verkerk (geplaatst als nummer drie op de 1000) valt vermoedelijk buiten de boot

