Voor Joy Beune is ook de 5000 meter op het OKT uitgelopen op een deceptie. De topschaatsster maakte een gebroken indruk en kwam nooit in de buurt van een startbewijs voor de Spelen. Nederlands kampioene Merel Conijn was in Thialf oppermachtig en achter haar pakte teamgenote Bente Kerkhoff verrassend het andere olympisch ticket.

De langste afstand was het slotstuk voor de vrouwen van deze editie van het OKT. Waar op alle andere onderdelen drie tickets te verdienen waren, waren dat er op de 5000 meter slechts twee. Dat terwijl de concurrentie moordend is in Nederland, want met Beune, Conijn, Kerkhoff, Marijke Groenewoud en Sanne in 't Hof waren er flink wat kanshebbers.

Conijn begon nog wat rustig aan haar race, maar dat bleek allemaal bij het plan te horen. Ze was lange tijd langzamer dan de sterke tijd die ploeggenote Kerkhoff neer had gezet in de vierde rit, maar maakte dat in het slot helemaal goed. Waar de andere vrouwen steeds langzamere rondes noteerden, zette Conijn juist haar beste tijden in de slotfase neer en dat leverde haar een geweldige tijd op van 6.43,46.

Toch moest ze nog even afwachten of het genoeg was, want Beune en Groenewoud troffen elkaar in de slotrit. De twee topschaatssters reden voor de derde keer dit OKT tegen elkaar en ook ditmaal trok Groenewoud aan het langste eind.

Gebroken Beune grijpt opnieuw mis

Beune greep maandag op de 1500 meter op dramatische wijze naast een ticket en die klap dreunde duidelijk nog na. De wereldkampioene van 2024 op deze afstand keek al heel snel tegen een enorme achterstand op en was daarmee kansloos voor een olympisch startbewijs. Ze eindigde uiteindelijk met 6.57,06 slechts als vijfde. Zij zal in Milaan individueel enkel de 3000 meter rijden.

Kerkhoff troeft Groenewoud af

Groenewoud kwam niet in de buurt van de tijd van Conijn, maar het was wel spannend om het tweede startbewijs. Kerkhoff bleek met 6.46,72 uiteindelijk net een stukje sneller dan de 6.48,82 van Groenewoud en dus plaatste ook zij zich verrassend voor de Spelen.

