Het olympisch kwalificatietoernooi zorgt al een aantal dagen voor spektakel, maar lang niet altijd op een goede manier. Zo vinden er opvallend veel valpartijen plaats. Jutta Leerdam barstte daardoor al in tranen uit en ook later dat weekend was het pijnlijk raak. Het zorgt voor verbazing in de Sportnieuws.nl-podcast van Ellen Hoog en Naomi van As.

Veiligheid in topschaatsen wordt niet serieus genomen, stelt Van As in de podcast. Het levert een discussie op, omdat Hoog het moeilijk vindt om daar alleen 'ja' of 'nee' op te zeggen. Wel is het volgens haar duidelijk dat er door de gebeurtenissen op het OKT veel dingen beter moeten.

Val na de race in Thialf

Er vallen namelijk opvallend veel schaatsers en één val was wel heel opmerkelijk. Sven Kemp gleed onderuit na zijn race op de 500 meter bij de mannen nadat een rondje daarvoor zijn tegenstander Max Bergsma al was gevallen. Bergsma bleef hangen in de posters die aan de kussens langs de kant zaten. Hij kreeg zijn schaatsen echter niet los, waardoor Kemp ook viel en Bergsma maar net kon ontwijken.

Het is volgens Hoog een teken aan de wand dat er nog veel te verbeteren valt. "Ik kan me niet voorstellen dat het niet serieus wordt genomen, maar ik denk dat er nog veel meer over gesproken moet worden." Hoog haalt namelijk nog wat andere voorbeelden aan, onder meer het incident met Stefan Westenbroek. "Die was enkele weken geleden hard gevallen op zijn hoofd en moest zelf maar op zien te krabbelen. En nu ging het weer mis."

Publiek waarschuwde schaatser

Bij het duo Kemp en Bergsma dus. Hoog wist niet wat ze zag. "Het publiek zwaaide 'kijk uit, kijk uit', want het hele doek was van die kant af gekomen. Bergsma lag daar te klooien met dat doek wat in zijn schaats vast zat. Kemp kwam die bocht door, zag dat doek liggen en probeerde daar met gevaar voor eigen leven over te springen. Hij was op topsnelheid en sprong over het doek heen, maar bleef daar ook in hangen en viel op de grond. Daardoor kwam wel het sponsordoek los bij Bergsma."

Foutje gemaakt

Dat het doek überhaupt kon loslaten, daar begrijpt Hoog niets van. "Daar is gewoon een foutje gemaakt, dat kan écht niet. Je weet dat er gevallen kan worden en dat schaatsers op topsnelheid rijden en in die kussens kunnen vallen." Hoog weet dat er op een andere schaatsbaan prettigere kussens liggen die geliefd zijn onder schaatsers. Ze doet daarom een oproep aan Thialf. "Vanuit elk land moet je er voor zorgen dat in elke schaatshal de kussens liggen die schaatsers aangeven. Dat is het veiligst, lijkt me dan?"

Van As, de partner van schaatslegende Sven Kramer, vond het 'bizar om te zien', maar merkt op dat de doeken wel met klitteband vastzaten. "Maar dit is nog nooit gebeurd, dus het kan ook net even ongelukkig zijn." Hoog: "Ik ga er ook niet vanuit dat die veiligheid niet serieus nemen, want dat doen ze vast wel. Maar dit mag natuurlijk niet gebeuren." Gelukkig liep het relatief goed af. "Ze hadden ook tegen elkaar aan kunnen botsen, het had gevaarlijker kunnen zijn."

Laatste dag OKT

Hopelijk blijft het OKT verder gevrijwaard van valpartijen. Dinsdag is de laatste dag waarop schaatsers zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Dan vinden de 5000 meter voor vrouwen en de 1500 meter voor mannen plaats en zijn de laatste tickets te verdelen.

