Schaatsicoon Sven Kramer was afgelopen week plots te zien in een andere sport. Hij had een belangrijke rol in de Giro d'Italia. Zijn vriendin Naomi van As en haar oud-hockeyteamgenote Ellen Hoog zijn onder de indruk van hem. "Er zit nog best wel een tactiek achter."

"Ik zag event dat jouw vriend een nieuwe baan heeft", begint Hoog in de podcast met Van As voor Sportnieuws.nl. "We zagen hem als verzorger bij de Giro." Kramer was bij de wielerkoers in Italië om een bidon aan te geven aan zijn goede vriend, wielrenner Hartthijs de Vries van Unibet Rose Rockets. Die rol van de voormalig schaatskampioen roept meteen herinneringen op bij zijn vriendin.

"Ja, het is wel grappig", zegt Van As. "Hij houdt heel erg van wielrennen. Hij heeft ook veel wedstrijden gefietst. Toen heeft hij ook al eens aan mij gevraagd of ik hem een bidon wilde aangeven tijdens een fietswedstrijd." Maar dat vond de ex-tophockeyster wel erg spannend.

Tactiek

"Toen was ik gelukkig met de vrouw van Douwe de Vries (oud-schaatser en directeur van de Sven Kramer Academy, red.) aan het kijken. Zij had het al vaker gedaan en ik vond het echt super spannend, want er nog best wel een tactiek achter", legt Van As uit. "Ze komen ontzettend hard aan fietsen. Je moet ook meebewegen, rennen met die bidon. En als je dat nog nooit gedaan hebt..."

Er kan van alles misgaan. Van As was vooral bang dat de renners ten val zouden komen als ze de bidon niet goed zou aangeven of zelfs zou laten vallen. "Of jij verliest je balans en valt voor zo'n fiets", vult Hoog aan. "Ja. Dus toen heb ik dat niet gedaan en toen heeft zij dat gedaan", vervolgt Van As. "Je wordt niet zomaar bidon overdrager hoor", grapt haar collega.

Talent

"Daar moet je talent voor hebben", lacht Van As. "Daar moet je voor trainen", reageert Hoog. Gelukkig ging het bij Kramer allemaal goed in de veertiende etappe van de Giro. "Hij was naar Zwitserland gevlogen. Wij hebben daar een een huisje en vanaf daar is ongeveer 1,5 uur rijden." Maar de rit duurde wel wat langer. "Hij moet door een tunnel om daar te komen en heeft twee uur voor die tunnel stilgestaan. Je moet er wel wat voor over hebben."

"Maar goed, vond Sven het leuk?", vraagt Hoog. "Hij vond het heel leuk", zegt Van As. 'Hij heeft natuurlijk ook heel veel affiniteit met wielrennen, dus hij vindt het gewoon leuk om zijn vriend aan te moedigen."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke week het sportnieuws door. In de nieuwste aflevering van hun podcast onder meer aandacht voor de 'nieuwe baan' van Sven Kramer, de WK-plannen van Koning Willem-Alexander en Máxima, en hoe Niels Wennemars aan een ziekenhuisbezoek ontsnapte. Beluister de aflevering in je favoriete podcastapp.

