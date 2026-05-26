Gerard van Velde is als coach een echte kampioenenmaker. Met de verschillende topschaatsers die hij onder zijn hoede heeft, wint hij geregeld prijzen. Maar ook hijzelf is nog altijd topfit. Dat bewees hij op maandag toen hij uitblonk in een andere sport.

De afgelopen week had schaatsteam Reggeborgh, onder leiding van trainer Gerard van Velde, verschillende trainingskampen belegd. Een deel van de atleten zat, samen met Van Velde, op het zonnige Mallorca, terwijl een andere groep, onder wie Antoinette Rijpma-de Jong, zich in de Franse Pyreneeën bevond. Bij terugkomst in Nederland stond er voor Van Velde vrij snel een spannende sportwedstrijd op het programma. Daar bleek hij zo sterk dat hij zijn veel jongere concurrenten de baas was.

Pinkstertrui

Op Tweede Pinksterdag is het in Heerde, de woonplaats van de 54-jarige Van Velde, traditiegetrouw tijd voor de wielerkoers 'De Pinkster Ronde van Heerde'. Daar kon de gerenommeerde schaatscoach natuurlijk niet ontbreken. Maar dat hij het zo goed zou doen, hadden niet veel mensen verwacht.

Van Velde kroonde zich namelijk tot winnaar van de amateureditie van de koers. En dat mag met rust opvallend genoemd worden, daar zijn tegenstanders veelal twintigers en dertigers waren. Met de fitheid van de olympisch kampioen van Salt Lake City zit het dus nog behoorlijk goed. Hij ontving de traditionele gele pinkstertrui.

Driemaal is scheepsrecht

Na afloop was Van Velde maar wat blij met de overwinning in 'zijn' Heerde, vooral ook door de problemen die hij in eerdere edities kende. "Voor eigen publiek wilde ik heel graag winnen", aldus de schaatscoach, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Vorig jaar regende het heel hard, kreeg ik twee lekke banden en werd ik tweede. Twee jaar geleden viel ik. Driemaal is scheepsrecht, deze kan ik nu wegstrepen."

Wel werd het een behoorlijke uitputtingsslag, ook door de hete temperatuur. "Na een pittige bocht moet je in 150 meter van 23 naar 46 à 47 kilometer per uur optrekken. Het gaat gemiddeld 40 kilometer per uur, ruim een uur lang en het is warm", besloot Van Velde. Hij heeft in elk geval het goede voorbeeld gegeven aan alle schaatsers die hij onder zijn hoede heeft. Op de Instagram-pagina van de groenzwarte formatie wordt hij op een mooie manier in het zonnetje gezet.

