Hij is de zoon van schaatslegende Erben en het broertje van topschaatser Joep, maar ook Niels Wennemars mag zich nu een groot kampioen noemen. Hij won een bijzondere wedstrijd in Engeland en terug in Nederland mocht hij op landelijke televisie pronken met de prijs.

De 21-jarige Niels zorgde voor een Nederlandse primeur door als eerste landgenoot mee te doen aan het beroemde kaasrolkampioenschap in het Britse plaatsje Gloucester. Deelnemers moeten daar van een loeisteile helling naar beneden rennen en als eerste over de finish komen. Dat lukte Wennemars, die in één klap naam maakte in Engeland.

Hij stond onder meer de BBC te woord en ook in Nederland wilde iedereen hem spreken. Wennemars koos ervoor om een dag na zijn grote succes bij RTL Tonight aan te schuiven. Uiteraard met de door hem gewonnen kaas. Hij werd aan het begin van het gesprek door presentator Beau van Erven Dorens nog net niet voor gek verklaard. "Het is levensgevaarlijk", zo beaamt Wennemars. "Wat niet zichtbaar is: die hele helling ligt vol met stenen."

Die openbaring zorgt voor het nodige ongeloof aan de tafel waar zijn vader ook geregeld te zien is. Niels weet een ding zeker over voormalig schaatskampioen Erben. "Mijn vader zou dit nooit doen", beweert hij.

Nadat Wennemars opnieuw uitlegde hoe hij de race wist te winnen, namelijk door goede research en zo lang mogelijk op zijn benen te blijven staan en zo tijd goed te maken, is het tijd voor een groot moment. Van Erven Dorens wil dolgraag weten hoe de gewonnen kaas smaakt en besluit de prijs aan te snijden.

Tafelgasten als Lale Gül zijn enthousiast over de kaas en ook Wennemars is wederom enthousiast. "Is 'ie goed? Ja, geweldig."

De primeur van Wennemars maakte het nodige indruk. Niet alleen de pers liep met hem weg, ook op zijn eigen sociale media was de prestatie veelbesproken. Broer Joep Wennemars reageerde trots op de overwinning en ook schoonzus Suzanne Schulting kwam met een 'like' op Instagram.

