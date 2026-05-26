Antoinette Rijpma-de Jong maakte aan het begin van het jaar natuurlijk furore op de schaatsbaan. Maar de olympisch kampioene blijkt een multitalent te zijn als het op sporten aankomt. De veelzijdige topschaatster doet er alles aan om zich optimaal voor te bereiden en maakt geregeld een sportief uitstapje. Inmiddels is ze bezig om haar 'bingokaart' helemaal vol te maken.

De afgelopen week was Antoinette Rijpma-de Jong samen met haar Team Reggeborgh-collega's op trainingskamp in de Franse Pyreneeën. Daar werd de basisconditie richting het volgende schaatsseizoen een stuk verbeterd, waarmee de Nederlandse schaatstoppers over enkele maanden in optima forma weer op het ijs kunnen staan. Maar sommige mensen blinken nou eenmaal in veel verschillende disciplines uit. Dat bewees Rijpma-de Jong die in veel verschillende sporten uit de voeten kan.

Bingokaart

Zo maakte de olympisch kampioene op de 1500 meter onlangs nog haar opwachting in een fietswedstrijd. Dat deed ze met behoren, want ze kwam tot een finish in de top vijf. Wel had Rijpma-de Jong toen direct het idee dat er 'wel meer inzat'. Toch is het wegwielrennen zeker niet de enige sport waarin ze, naast het schaatsen, een goede prestatie kan neerzetten.

Op haar eigen Instagram deelt de 31-jarige topschaatster een prangende vraag aan haar volgers. "Welke sport moet nog op mijn sport bingo kaart?", aldus de Friezin. Bijgevoegd is een collage met alle sporten die ze al wel heeft geprobeerd. Uiteraard zien we haar fietsen op de weg, maar opvallend genoeg zijn er geen schaatsplaatjes te vinden.

Nieuwe uitdaging?

Wel toont ze aan ook affiniteit te hebben tot onder meer het baanwielrennen. Ook doet Rijpma-de Jong veel aan skeeleren, daar die beweging immers veel lijkt op die bij het schaatsen. Ook een afbeulsessie in de sportschool, door middel van krachttraining en fitness, kan uiteraard niet ontbreken. Overigens stromen de reacties vol met bijzondere sporten die haar volgers haar aanraden. Ook zusje Michelle de Jong komt met een nogal uitdagende sport.

"Skydiven", is wat haar jongere zus haar aanraad. Dat lijkt wellicht iets té extreem. Maar het feit dat Rijpma-de Jong in zo veel verschillende sporten goed kan presteren, biedt veel vertrouwen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Ook ligt een overstap naar het wielrennen, op de baan of op de weg, wellicht in het verschiet. Sommige mensen kunnen nou eenmaal veel verschillende dingen.

