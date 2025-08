Dat op vakantie gaan een van de leukste momenten van het jaar is, blijkt maar weer voor schaatsster Pien Hersman. De afgelopen week was ze samen met haar vriend, toptennisser Jesper de Jong, op reis naar het Griekse Zakynthos. Het sportkoppel is inmiddels weer terug in Nederland, tot het grote verdriet van Hersman.

De Jong reisde eerst in zijn eentje af naar het Griekse eiland om te genieten van een welverdiende vakantie. Hersman moest namelijk eerst haar trainingskamp met Team IKO-X2O afsluiten voor ze zich bij de Griekse villa kon melden. Toen ze eenmaal daar was, kon het stel genieten van een welverdiende vakantie.

Knappe prestatie

Want in slechts twee weken tijd klom de tennisser van een plek buiten de top honderd naar zijn hoogste notering ooit op de ATP-wereldranglijst. Met zijn nieuwe positie als nummer 79 maakt De Jong voor het eerst deel uit van de mondiale top tachtig.

Genieten

Reden genoeg dus voor de twee om extra te genieten op vakantie. Dat hebben ze dan ook goed gedaan. Op sociale media deelde het stel jaloersmakende beelden van de zon, de zee, lekkere hapjes en prachtige uitzichten.

Daarnaast was het ook het ideale moment om een boot te huren, om te zonnen bij het zwembad en om een ritje te maken op de jetski. Naast al die ontspanning bleven de twee ook nog actief. Zo klommen ze op de mountainbike voor een rit door het Griekse landschap.

Weer terug

Inmiddels is het topsportkoppel dus weer terug in Nederland. Hersman heeft nog een kleine "vacay dump" op Instagram geplaatst. Om extra likes te harken promoot ze deze post ook nog op haar story. "Ik mis het nu al, om eerlijk te zijn", schrijft ze erbij. Zo te zien had de schaatsster nog wel wat langer willen genieten van haar zonnige vakantie.

i De story van @pienhersman op Instagram.

Olympisch schaatsseizoen

Maar ze zal toch ook niet al te lang willen blijven hangen in de vakantiemodus. Het olympisch schaatsseizoen staat immers voor de deur. Samen met schaatsvriendin Joy Beune blikte ze al vooruit op het komende seizoen in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Bekijk de aflevering hieronder: