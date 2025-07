Een topsporter daten is een hele onderneming. Zeker als je zelf ook professional bent en al helemaal als je dat in een andere discipline bent. Toch laten toptennisser Jesper de Jong en schaatsster Pien Hersman het lukken. Zij zijn samen op vakantie in het Griekse Zakynthos.

De Jong reist van begin januari tot (vaak) eind november heel de wereld over voor tennistoernooien. Dat is juist de tijd waarin Hersman het druk krijgt met schaatsen. Ze verdienen dan ook allebei een pluim, want regelmatig supporten ze elkaar ondanks de drukke agenda's. Zo was Hersman in mei bij Roland Garros voor De Jong en zat hij op zijn beurt op de tribune voor de NK afstanden begin februari.

Tijd voor ontspanning en vertier

Op vakantie in Griekenland vinden De Jong en Hersman uitstekend balans tussen hard werken en ontspanning. Zo klommen de twee op de mountainbike voor een rit door het Griekse landschap. Dat deed de Nederlandse toptennisser in kledij van Hersmans schaatsploeg. Dus grapte hij:

Maar het gaat er ook behoorlijk gemoedelijk aan toe op vakantie. Zo is op een video op Instagram te zien hoe De Jong en Hersman genieten, stoeien en verliefd doen bij hun zwembad. 'Ahw', reageert topschaatsster Joy Beune met hartoogjes en een rood hartje. Zij schaatst samen bij Hersman bij Team IKO-X2O.

Knop moet alweer snel om

De Jong had alle reden voor vakantie. Hij sloeg zich onlangs naar zijn hoogste notering op de mondiale tennisladder. Hij is de nieuwe nummer 79 van de wereld en dook voor het eerst onder de grens van de tachtig. Na de vakantie gaat de focus van De Jong op de US Open, die eind augustus op de planning staat.

De spelers in de top honderd van de wereld zijn automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi, maar De Jong niet. Bij de deadline een aantal weken geleden viel de tennisser nog buiten de boot en dus zal hij zich via de kwalificaties naar het hoofdtoernooi in New York moeten werken. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn wel zeker van deelname.

Olympisch schaatsseizoen

Ook Hersman zal niet al te lang willen hangen in de vakantiemodus. Voor haar staat immers een olympisch schaatsseizoen voor de deur. Samen met schaatsvriendin Joy Beune blikte ze al vooruit op het komende seizoen in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Bekijk de aflevering hieronder: