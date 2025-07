Jesper de Jong geniet samen met zijn vriendin Pien Hersman van een vakantie op het Griekse eiland Zakynthos. Daar komen de tennisser en schaatsster niet alleen tot rust, want er wordt ook volop getraind.

De Jong schopte het een ruime week geleden tot de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad. Dat was zijn beste resultaat tot nu toe als professioneel tennisser én leverde ook nog eens zijn hoogste plek ooit op de mondiale ranglijst op. De Jong staat nu 79e en dat vierde hij in Griekenland met zijn vriendin.

De 25-jarige tennisser zit midden in zijn seizoen en moet dus in topconditie blijven. Hersman wil zich op haar beurt optimaal voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Daarom heeft de rijdster van Team IKO-X2O haar wielerkleding meegenomen voor een training. De 21-jarige sprintster had ook een setje voor haar vriend mee.

Uitstekende periode als tennisser

De Jong poseerde maar wat graag in de rood-wit-blauwe outfit. 'Waar is mijn contract?', knipoogt hij op Instagram naar Team IKO-X2O. Voorlopig zal hij niet overstappen van tennis naar schaatsen of wielrennen, want de Haarlemmer is aan zijn beste periode als prof bezig.

Die lijn hoopt De Jong door te trekken naar de US Open, het laatste Grand Slam-toernooi van dit jaar. Op zondag 24 augustus worden de eerste wedstrijden in het hoofdtoernooi afgewerkt. De Jong zal eerder in actie moeten komen om zich te kwalificeren, want op het moment van de loting stond hij buiten de top honderd.

Olympisch seizoen

Hersman bereidt zich ondertussen voor op een olympisch seizoen. Het is nog de vraag of de 21-jarige dochter van oud-schaatser en commentator Martin Hersman zich daar blind op gaat staren, aangezien ze bij de senioren nog geen podiumplekken behaalde op NK's. Afgelopen seizoen werd zij zesde op de 500 meter bij de NK afstanden. Femke Kok, Angel Daleman en Jutta Leerdam grepen de medailles.