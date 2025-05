Populaire topschaatsster deelt jaloersmakende beelden van zonvakantie: 'Wat een maand'

Nu het schaatsseizoen er officieel op zit kunnen de schaatsers en schaatssters massaal op vakantie en daar geniet ook Sterre van Schaik van. Zij deelde op Instagram een aantal beelden van een zonnige maand april.

Van Schaik ging na het seizoen twee weken op reis en vloog naar Zuid-Amerika. Ze ging naar het zonnige Colombia en Panama en deed daar allerlei verschillende activiteiten. Zo deelt ze foto's dat ze is gaan zwemmen, gaan kajakken en dat ze in Panama City is geweest. Van Schaik zette voet aan wal in Palomino, Tayrona Park, Cartagena en de hoofdstad van Panama. Eerder reisde ze ook al enkele weken door Colombia.

Reacties

In de reacties zijn veel van haar bekende schaatscollega's te vinden. 'Wat een maand', reageert Pien Hersman onder de foto's van Van Schaik. De schaatsster is al een maand op reis en deelt veel foto's van haar avonturen die bij haar collega in de smaak vallen. Ook verschillende fans reageren onder de reeks foto's van Van Schaik zelf en de omgeving waar ze op vakantie was.

Seizoen

Van Schaik kan terugkijken op een sterk seizoen. Ze is begin twintig en scherpte het afgelopen seizoen twee persoonlijke toptijden aan in de schaatstempel Thialf. Op de 500 meter reed ze 39,78, op de 1000 meter verbeterde ze haar tijd naar 1.21,43. Haar beste tijden op de langere afstanden reed ze als tiener, waardoor ze wordt gezien als een van de grootste talenten van haar lichting.

Haar laatste wedstrijd vond ongeveer een maand geleden plaats. Ze was een van de deelnemers aan De Zilveren Bal, een vaste en populaire afsluiter van het schaatsseizoen. Veel andere toppers waren ook aanwezig bij de race over 100 meter.