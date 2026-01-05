Twee weken na het bloedbad wat het OKT heeft aangericht, moeten de Nederlandse topschaatsers weer aan het bak. In Polen worden aankomend weekend namelijk de EK afstanden verreden. Lees hier alles over het toernooi in voorbereiding op de Olympische Spelen.

Voor de start van de Winterspelen in Milaan worden er nog twee internationale schaatswedstrijden verreden. Komend weekend de EK afstanden en van 23 tot en met 25 janurari de vijfde World Cup-wedstrijd in Inzell. Tijdens de EK afstanden strijden topschaatsers uit Europa voor de Europese afstandtitels in het Poolse Tomaszów.

Programma EK afstanden

Het weekend van de EK afstanden ziet er anders uit dan een gemiddeld schaatsweekend. Zo worden de langste afstanden (bij de mannen de 10.000 meter en bij de vrouwen de 5.000 meter) niet verreden. Ook staat het niet-olympische onderdeel de teamsprint op het programma. Ten slotte bestaat de 500 meter slechts uit één omloop, in plaats van twee. Dit is ook het geval in Milaan.

Vrijdag 9 januari van 19.30 uur tot ongeveer 21.54 uur

Ploegenachtervolging mannen

Teamsprint vrouwen

1000 meter mannen

3000 meter vrouwen

Zaterdag 10 januari van 14.00 uur tot ongeveer 17.09 uur

5000 meter mannen

1500 meter vrouwen

Teamsprint mannen

500 meter vrouwen

Zondag 11 januari van 13.45 uur tot ongeveer 17.19 uur

500 meter mannen

1000 meter vrouwen

1500 meter mannen

ploegenachtervolging vrouwen

Massastart mannen

Massastart vrouwen

EK afstanden of World Cup in Inzell

Topschaatsers die zich via het OKT plaatsten voor de Spelen als Suzanne Schulting en Stijn van den Bunt gaan we niet in actie zien op de EK, zij reden immers geen World Cups dit seizoen. Verder kiezen veel andere toppers die zich geplaatst hebben voor de Olympische Spelen een andere route en willen zij liever de laatste World Cup in Inzell meepakken. Hierdoor zien we bijvoorbeeld namen als Stefan Westenbroek, Wesly Dijs, Angel Daleman, Tim Prins en Sanne in 't Hof in actie in Polen.

EK afstanden live op televisie

De EK afstanden zullen live te zien zijn bij de NOS (vrijdagavond op NPO 3, zaterdag en zondag op NPO 1).

