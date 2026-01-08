De Nederlandse schaatswereld is al dagen in de ban van de beslissing van de KNSB om Marcel Bosker speciaal voor de ploegenachtervolging naar de Olympische Winterspelen te sturen. De bond is ervan overtuigd dat de Nederlandse ploeg een medaille kan pakken, maar schaatsicoon Marianne Timmer vreest het ergste.

Doordat de bond besloot Bosker voor de ploegenachtervolging mee naar Milaan te nemen, viel de olympische droom van Tim Prins in duigen. Dat leverde de afgelopen week heel veel verbaasde reacties op. De KNSB denkt echter dat Nederland met Bosker, Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en reserve Jorrit Bergsma een kans heeft om in Milaan eremetaal te pakken.

Door de hele discussie is er echter veel druk op de ploeg komen te staan en Timmer krijgt in de podcast dan ook de stelling 'de ploegenachtervolging wordt een groot fiasco' voorgelegd. Dat vindt ze een 'harde uitspraak', maar na even nadenken sluit ze zich er wel bij aan.

"Het is natuurlijk een beladen team geworden, dus eerlijk gezegd denk ik wel dat het een fiasco wordt", reageert de drievoudig olympisch kampioene. Ze wijst erop dat de vier schaatsers allemaal voor een andere ploeg rijden: "Het is gewoon heel lastig dat je verschillende teams hebt. Je hebt verschillende mensen die een andere route aanvliegen richting Milaan. Dat zie je nu al en daar is ook al wat over geschreven."

'Het is allemaal gedoe'

Timmer zou dan ook niet graag in de schoenen van bondscoach Rintje Ritsma staan, die zijn eerste training met de ploeg in het water zag vallen door ziekte bij Van de Bunt: "Het is allemaal gedoe. Wat dat betreft ambieer ik Rintje zijn positie helemaal niet. Hij doet het wel heel goed en weet zich goed staande te houden, maar het is gewoon een puzzel omdat wij commerciële ploegen hebben en iedereen een andere aanvliegroute heeft."

'Verzachtend' voor Prins

De drievoudig olympisch kampioene denkt dat het een hoop ellende zou schelen als Nederland het in Milaan goed doet: "Het zou hen wel sieren dat ze goud pakken. Dan heb je een hele discussie de mond gesnoerd. Nederland heeft echt gekozen voor het allerbeste team en zij willen ook goud winnen. Stel dat Nederland vierde, vijfde of zesde wordt... Dan is dat nog een veelbesproken iets. Je hoopt voor de keuzeheren en en ook misschien wel richting Tim dat het goud wordt. Dan wordt het allemaal wat verzachtend."

'Het moet een beetje gaan leven'

Toch vreest Timmer dat het er niet in zit door de verschillende agenda's. "Je moet samen trainen en gaan bouwen. We hebben met Stijn een nieuwe naam erbij dus hoe ga je dat dan doen? Dat moet je wel op elkaar afstemmen en daar moet je afspraken over maken. Dan heb je ook het gevoel onderling en het moet een beetje gaan leven. Dat is heel lastig, omdat iedereen op een andere manier naar Milaan gaat."

De drievoudig olympisch kampioene gelooft ook niet dat Bosker het verschil gaat maken. "Ik denk als ze Tim hadden meegenomen dat ze ook een goed team hadden kunnen samenstellen. Maar ja, ik zit niet in die commissie en zij hebben dat toch besloten op basis van een aantal dingen. Zij denken dat dit het beste team is en zijn bij machte om dat te doen."

