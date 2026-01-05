Het nieuws dat Tim Prins niet naar de Olympische Spelen gaat, houdt de gemoederen nog altijd flink bezig. Een onbegrijpelijke beslissing van de KNSB, als je het Ellen Hoog en Naomi van As vraagt. "Prins is zwaar de dupe van dit spelletje."

"Er is nogal wat gebeurd tijdens het OKT", valt voormalig tophockeyster Hoog met de deur in huis bij de podcast EN door met Ellen, Naomi en Sportnieuws.nl. "Natuurlijk ook die krankzinnige wending om Tim Prins thuis te laten."

Prins werd derde op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi, maar desondanks koos de KNSB ervoor om Marcel Bosker mee te nemen naar de Olympische Spelen. Hij zou met de ploegenachtervolging meer kans maken op een medaille dan Prins op de 1500 meter, was de gedachte.

'Kamp KNSB'

"Dat ging los, hè, dat nieuws?", benadrukt Hoog nog eens. Samen met ex-ploeggenote Van As komt ze tot de conclusie dat heel Nederland eensgezind was over die beslissing, behalve 'Kamp KNSB'. Van As: "Ze bedenken een bepaald systeem, dat zo eerlijk mogelijk is. Elke vier jaar gebeurt dit: een schaatser die zich in eerste instantie plaatst, toch buiten de matrix kan vallen."

'Had het met die jongens gedaan'

Vier jaar geleden gebeurde dat met Tijmen Snel, die plaats moest maken voor ook al Bosker. Van As: "Je weet ook als je derde wordt: ik heb me geplaatst, ik heb bewezen dat ik het kan." Hoog baalt nog na voor Prins: "Maar je weet gewoon niet zeker of je gaat. Hij heeft een prestatie geleverd, hij heeft gedaan wat het reglement van hem vroeg. En het is natuurlijk wel een beetje een rare beslissing."

Prins gaf later aan dat er tegen hem is gezegd dat hij '0,0 procent kans' maakt op een medaille bij de Olympische Spelen. Hoog en Van As vragen zich hardop af of dat bij de ploegenachtervolging beter gaat. "Daar hebben we al jaren geen gouden medaille gehaald. Had het gedaan met Chris Huizinga, Jorrit Bergsma en Stijn van de Bunt."

'Zwaar de dupe'

"Prins is zwaar de dupe van dit spelletje", concludeert Hoog. "Het komt misschien de schaatsbond ook goed uit dat Kjeld Nuis wel die 1500 meter kan schaatsen. Dat scheelt weer een beetje gezeik, want daar was veel om te doen." Zij denkt dat Nuis een grotere kans op een medaille heeft dan Prins.

Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer, is het daar niet mee eens. "Ik vind, en ik ben een enorme kenner", begint ze grappend, "dat Nuis en Prins evenveel kans hebben op een medaille op de 1500 meter. Kjeld heeft wel veel meer bagage, maar het zal niet heel ver van elkaar afliggen."

Hoog blijft bij haar mening: "Ik denk wel dat ze het zo beredeneerd hebben. Ze geven ook aan, en dat vind ik zó bot, dat de kans dat Prins een medaille haalt 0,0 is. Het komt ze allemaal goed uit, als je het zo bekijkt."

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.