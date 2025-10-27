Het is komend weekend tijd voor het eerste schaatstoernooi van dit seizoen: de NK afstanden. In de afgelopen weken werd al enigszins duidelijk hoe het met de vorm van de meeste schaatsers is, van 31 oktober tot en met 2 november is het tijd voor het echte werk. Hier vind je het programma en de belangrijkste deelnemers van de NK afstanden schaatsen 2025/2026.

Het weekend begint met een avondprogramma op de vrijdag, zodat alle schaatsfans uit hun werk nog naar Thialf af kunnen reizen. De dag begint met de 5.000 meter voor mannen om 18.00 uur en wordt afgesloten met de (tweede) 500 meter voor mannen om 21.48 uur.

Vrijdag

18.00 uur - 5000 meter mannen

Beau Snellink, Chris Huizinga, Jasper Krommenhoek, Jesse Speijers, Jorrit Bersgma en Marcel Bosker zijn een paar van de deelnemers op de één na langste afstand. Voor Speijers is het zelfs het enige onderdeel waar hij aan meedoet. Veel ogen zullen ook gericht zijn op Patrick Roest, die na een moeizaam jaar probeert zichzelf terug in vorm te rijden. Dat gaat met vallen en opstaan, want de tweevoudig wereldkampioen wist zich op het nippertje te plaatsen voor dit NK.

18.58 uur - 500 meter mannen (1)

De kortste afstand wordt twee keer verreden, omdat een foutje op de 500 meter zo is gemaakt. Jenning de Boo, Janno Botman, Joep Wennemars, Merijn Scheperkamp en Tim Prins lijken de grootste kanshebbers op de halve kilometer. Kai Verbij is er ook bij en hoopt zijn oude vorm te kunnen laten zien.

20.00 uur - 1500 meter vrouwen

Hier zullen de ogen gericht zijn op Femke Kok. Zij zorgde namelijk eerder deze maand voor verbazing door bij een trainingswedstrijd een baanrecord te rijden op de 1500 meter. Kok rijdt normaliter alleen de 500 en 1000 meter. Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune, Jutta Leerdam en Marijke Groenewoud doen ook mee.

21.48 uur - 500 meter mannen (2)

De mannen gaan hier de tweede 500 meter rijden, waarna de tijden bij elkaar op worden geteld. Het is dus van belang om beide races goed te schaatsen.

Zaterdag

14.20 uur - 3000 meter vrouwen

Op de 3000 meter is Beune op voorhand de favoriet, maar gaan ook Merel Conijn en Groenewoud meestrijden om de medailleplekken. Namen als Elisa Dul en Melissa Wijfje zijn outsiders.

15.37 uur - 500 meter vrouwen (1)

Kok lijkt op deze afstand de topfavoriete, samen met Leerdam. Daarachter strijden Chloe Hoogendoorn, Suzanne Schulting, Angel Daleman en Isabel Grevelt als outsiders.

16.23 uur - 1500 meter mannen

De afstand waarbij de winnaar misschien wel het moeilijkst te voorspellen is. De ervaren Kjeld Nuis is al jaren oppermachtig op de 'schaatsmijl', maar met namen als Wennemars, Prins en Tijmen Snel is het nog maar de vraag wie er aan het langste eind trekt.

17.24 uur - 500 meter vrouwen (2)

Ook hier geldt: de tijden van beide 500 meters worden bij elkaar opgeteld.

Zondag

12.00 uur - 10.000 meter mannen

De langste afstand van het weekend. Snellink, Bergsma en Chris Huizinga zijn een paar van de deelnemers.

13.03 uur - 5000 meter vrouwen

En de langste afstand bij de vrouwen. Dul is één van de deelneemsters. Zij heeft zich voor liefst vijf afstanden ingeschreven (1000, 1500, 3000, 5000 meter en mass start). Ook Beune, Groenewoud en Conijn doen weer mee.

15.20 uur - 1000 meter mannen

Hierbij zijn de kanshebbers vergelijkbaar als op de 500 meter. Wennemars zorgde in maart voor sensatie door de 1000 meter te winnen op de WK afstanden. Veel ogen zullen dus op hem gericht zijn.

16.11 uur - 1000 meter vrouwen

Dit is normaliter de afstand van Leerdam, maar Kok doet de afgelopen tijd niet meer voor haar onder. Omdat laatstgenoemde onlangs een baanrecord reed op de 1500 meter, wordt ook op de 1000 veel van haar verwacht. Ze won de afstand overigens nog nooit op de NK.

De NK afstanden wordt afgesloten met de mass start voor mannen en vrouwen en vervolgens de ploegenachtervolging voor mannen en vrouwen.