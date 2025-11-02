Een drama voltrekt én herhaalt zich voor Joy Beune. De Nederlandse topschaatsster meldde zich zaterdag al af voor de tweede dag van de NK afstanden en blijkt zondagmorgen zó ziek dat ze ook de slotdag in Thialf moet missen. De wereldkampioene staat dus niet aan de start van de 5000 meter.

De schaatsster van Team IKO-X2O had volgens haar coach Martin ten Hove last van koorts en overgeven. Hij had zaterdag nog stille hoop dat ze zondag wellicht mee kon doen op de afsluitende 5000 meter voor de vrouwen, maar door die deelname gaat ook een streep. Ze zal ook niet meedoen in de ploegenachtervolging die op het programma staat voor zondagmiddag.

Daardoor is haar derde plek op de 1500 meter, goed voor een bronzen medaille en een ticket voor de World Cup op die afstand, Beune's enige opbrengst van de NK afstanden.

Geen rit tegen Merel Conijn

Beune stond ingedeeld in de laatste rit van de 5000 meter en zou het daarin opnemen tegen Merel Conijn van Team Albert Heijn Zaanlander. Door die confrontatie gaat nu een streep. Voor Beune begint het schaatsseizoen zo met een drama. Vorig jaar overkwam haar precies hetzelfde, toen ze de eerste dag van de NK afstanden nog wel reed, maar zich daarna ook moest terugtrekken.

Aanwijsplek?

Het is voor Beune niet zeker dat ze de wereldbekers op de 3000 en 5000 meter nu moet missen. De KNSB behoudt het recht om met zogeheten aanwijsplekken schaatsers alsnog toegang te geven tot de wereldbeker. Dit alles om TeamNL een zo goed mogelijke uitgangspositie te geven richting de ticketverdeling voor de Olympische Winterspelen in Milaan in februari 2026. Over die aanwijsplekken doet de KNSB later uitspraak. Beune is wereldkampioene op de 5000 meter.

Loting 5000 meter

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.