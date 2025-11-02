De slotdag van de NK afstanden heeft een heleboel spektakel opgeleverd. Femke Kok onttroonde een gehavende Jutta Leerdam, Jorrit Bergsma schreef Nederlandse schaatsgeschiedenis en coach Jillert Anema zag zijn ploeg flink huishouden in Thialf. Bekijk hieronder alle uitslagen op de slotdag.

Check in de onderstaande widgets de 'startlijst' voor de ritten, waarbij 1 aan 2 is gekoppeld, 3 aan 4, enzovoorts. Tijdens elke afstanden worden live de tijden bijgewerkt. De uitslagen zijn te zien onder 'resultaten'.

10.000 meter voor mannen

Op de 10.000 meter bij de mannen werd zondagmiddag direct geschiedenis geschreven. Jorrit Bergsma kroonde zich tot de oudste kampioen ooit na een bloedstollende strijd met Marcel Bosker om het goud.

5000 meter vrouwen

Merel Conijn maakte het feest bij de ploeg van Jillert Anema nog groter door het goud te pakken op de 5000 meter voor ploeggenotes Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff. Ze benaderde zelfs het nationale record van Irene Schouten.

1000 meter voor mannen

Joep Wennemars pakte na de wereldtitel ook het goud op de NK afstanden. Hij troefde rivalen Tim Prins, Jenning de Boo en Kjeld Nuis af. Kai Verbij verraste met een knappe prestatie in Thialf.

1000 meter voor vrouwen

Jutta Leerdam was de afgelopen zes jaar de Nederlands kampioene op de 1000 meter, maar zij werd in Thialf onttroond door Femke Kok. Leerdam kampte wel met liesklachten.

Massastart

Bart Hoolwerf was de grote favoriet, maar hij werd verrassend geklopt door een teamgenoot. Jorian ten Cate was in de eindsprint net iets te snel voor de regerend kampioen.

Bij de vrouwen greep Marijke Groenewoud net als vorig jaar de titel. Ze troefde teamgenotes Bente Kerkhoff en Merel Conijn af.

Nieuws, reacties en analyses over schaatsen op Sportnieuws.nl

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check ook regelmatig in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek gaat met de hoofdrolspelers en wekelijks haar mening geeft over de Nederlandse en internationale prestaties.

Verder schuiven in onze videopodcast Sportnieuws.nl Schaats Inside regelmatig prominente gasten aan. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je niets missen uit de schaatswereld, download dan ook snel onze Sportnieuws.nl App via Google Play of App Store.