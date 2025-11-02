Jutta Leerdam heeft voor zichzelf een knoop doorgehakt voor de slotdag van de NK afstanden. Zaterdag stapte ze met veel twijfel en onzekerheid van het ijs na de 500 meter. Op de kortste sprintafstand schoot het in haar lies en was het de vraag of ze zondag 'haar' 1000 meter kon rijden in Thialf. Uren voor de start kwam ze met een update.

Van harte gaat het nog altijd niet bij Leerdam, geeft ze eerlijk toe. Maar van opgeven wil ze niet weten. "Ik ga wel gewoon rijden", zei ze zondagochtend tegen de NOS. "Ik ben niet een type dat zich snel afmeldt. Zelfs als ik ziek ben, rij ik nog. Ik meld me eigenlijk nooit af, als een van de weinigen nog." Leerdam weet echter wel dat het een moeilijk verhaal wordt om haar zevende nationale titel op rij te pakken op de 1000 meter.

'Ik kan ook meer kapot maken'

"Of het helemaal lukt... Ik voel vandaag op het ijs dat ik mijn kracht op mijn linkerbeen niet helemaal kwijt kan. Daar haal ik normaal gesproken heel veel timing en gevoel uit. Ik hoop dat het meevalt", hield ze vast een slag om de arm. "Ik moet zeggen dat ik nu gewoon voor plaatsing voor de World Cups ga, als ik eerlijk ben." Daarvoor moet Leerdam in de top-5 eindigen, in een ijzersterk deelnemersveld. "Ik kan ook meer kapot maken dan nu. Dan moet je vragen om een aanwijsplek en dat soort dingen. Dat doe ik liever nooit, dat soort dingen. Ik rij liever gewoon en probeer me er tussen te schaatsen en me te plaatsen."

Plaatsing op de 500 meter

Leerdam geeft aan dat het zaterdag tijdens haar eerste 500 meter in haar lies schoot. "Daarna stond ik er niet goed voor in het klassement, dus ik wilde nog een keer. Toen moest ik ook nog eens drie keer starten (vanwege een dubbele valse start van haar tegenstander, red.), was ook niet heel lekker. Ik zakte in de bocht door mijn lies en dat was zonde, want ik maakte veel snelheid." Uiteindelijk was haar rit nét genoeg voor plek vijf op de 500 meter en dus plaatsing voor de wereldbeker. Ze hield Suzanne Schulting nipt achter zich.

