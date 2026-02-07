Jutta Leerdam heeft een nieuwe trainingspartner gevonden tijdens de Olympische Spelen in Milaan. De Nederlandse topschaatsster werd zaterdag op het ijs gespot met Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz in haar voorbereiding op de 1000 meter. Bekijk hier de beelden.

Na de World Cup in Inzell, waar Leerdam de snelste was op de 1000 meter, zocht zij al toenadering bij schaatsfenomeen Stolz. De Amerikaan leeft net als de Westlandse vaak in zijn eentje naar toernooien toe en daardoor is een samenwerking op de Spelen voor beide partijen ideaal.

Veelbesproken besluit

Ze maakten zaterdag samen hun opwachting op het ijs in Milaan, na een veelbesproken keuze van Leerdam. De schaatsster had namelijk besloten om na haar training tóch de Nederlandse pers te woord te staan. Eerder koos ze ervoor omdat pas na haar race op de 1000 meter te doen. Uiteindelijk kwam er toch geen reactie van Leerdam na haar training. Ze stond even voor de camera bij NOS, maar verliet vervolgens vroegtijdig het stadion.

Wel doken er beelden op van de training en daaruit blijkt dat Stolz en Leerdam elkaar hebben opgezocht. Bekijk hieronder de foto's:

'Sneller en goede techniek'

Marianne Timmer sprak zich eerder in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud al uit over een mogelijke samenwerking tussen de twee toppers. “Op zich is het natuurlijk slim om te trainen met iemand die sneller is en een heel goede techniek heeft”, aldus het schaatsicoon, die zich afvroeg of Stolz op het verzoek van Leerdam in zou gaan. “Dan moet je ook een beetje Erin Jackson en Brittany Bowe teleurstellen”, doelt ze op de Amerikaanse concurrenten van Leerdam.

Stolz maakt kans op vier gouden medailles in Milaan. Hij komt in actie op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en de massastart. Leerdam hoopt maandag het olympisch goud te bemachtigen op haar favoriete afstand: de 1000 meter. Ze komt later ook nog in actie op de 500 meter.