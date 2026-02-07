Ex-topschaatser Koen Verweij blikt met enthousiasme vooruit op de Olympische Spelen in Milaan. Hij was zaterdag als olympische legend aanwezig in het Staatsloterij TeamNL Huis en sprak daar over de verwachtingen en over zijn ex-vriendin Jutta Leerdam. "Het is geen grijze muis natuurlijk."

De 35-jarige Verweij zag zaterdag in Milaan een aantal oud-schaatscollega's, maar sommigen van zijn generatie zijn nog actief op de Winterspelen. Onder hen is ook zijn ex-vriendin Leerdam. Verweij heeft een mooie boodschap voor haar. "Ze won de wedstrijd hiervoor (de 1000 meter bij de World Cup in Inzell, red.) dus dat is een goed teken."

"Ik hoop oprecht dat zij goud gaat pakken. Dat zou heel mooi voor haar zijn en dat verdient ze", zegt hij tegen Sportnieuws.nl. De twee hebben nog steeds een goede band en dus moedigt Verweij de topschaatsster aan voor de tv. "Tuurlijk. Na zo veel jaar wil je natuurlijk dat diegene het beste rijdt, zeker weten."

'Zulke iconen moeten we nog groter neerzetten'

Verweij kan er ook niet omheen dat Leerdam veel aandacht vraagt voor de schaatssport via sociale media. Dat is een goede ontwikkeling volgens hem. "Zeker, dat mag van mij in Nederland wel meer omarmd worden", vindt hij. "Het is geen grijze muis natuurlijk en ik vind dat daar zelfs nog te weinig mee is gebeurd. Zulke iconen moeten we juist op een andere manier kunnen neerzetten, nog groter."

Maar er kwam juist kritiek op de uitlatingen van Leerdam, bijvoorbeeld vanwege haar aankomst in Milaan in een privéjet. Dat is typisch Nederlands, denkt Verweij. "In Nederland moet je eerder een Volkwagen Golf rijden. Als je in een Ferrari rijdt dan kan dat allemaal niet", legt hij uit. "Ik vind juist dat we dat lekker meer moeten omarmen. Daar zijn sporthelden voor. Dat zijn mensen die unieke prestaties neerzetten, dus waarom niet?"

Leerdam komt maandag in actie op de 1000 meter. Op die afstand wil ze haar grote droom waarmaken: olympisch goud. Ze rijdt ook nog de 500 meter op de Olympische Spelen in Milaan.

Schaatscarrière Koen Verweij

Verweij won op de Spelen van Sotsji in 2014 goud op de ploegenachtervolging en zilver op de 1500 meter. In 2018 pakte hij twee keer brons: op de ploegenachtervolging en de mass start. Hij werd ook twee keer wereldkampioen op de achtervolging, in 2012 en 2013.