De discussie over de Nederlandse ploegenachtervolging loopt al zolang het onderdeel op de schaatskalender staat. Individueel mag Nederland dan doorgaans de beste kandidaten hebben, als team valt het resultaat nog weleens tegen. Schaatser Louis Hollaar komt met een mogelijke oplossing. Dat zorgt voor een discussie tussen voormalig tophockeysters én schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As.

Zoals in elke aflevering van hun Sportnieuws.nl-podcast krijgen Hoog en Van As pittige stellingen voorgeschoteld. Hoog leest voor: “De Nederlandse ploegenachtervolging moet per commercieel team worden geselecteerd.” Van As twijfelt: “Dat vind ik wel heel moeilijk hoor.”

Ze licht haar standpunt toe: “Oneens, omdat ik denk dat het gewoon niet gaat gebeuren. Maar Louis Hollaar ziet twee opties. Of je houdt gewoon een bondscoach en die selecteert de beste schaatsers en je moet gewoon heel veel met elkaar gaan trainen. Dat is natuurlijk lastig, want elke schaatser heeft zijn eigen belang, het belang van de ploeg en commerciële belangen. Plus een eigen trainingsschema. Daar lopen ze nu ook al de hele tijd tegenaan.”

Het plan

Daartegenover staat een alternatief, vertelt Van As: “Of ze gaan het inderdaad per commercieel team doen. In elke commerciële ploeg is vast wel een aantal rijders dat als team goed kunnen rijden. Dan maak je dus binnen je eigen ploeg een team en moet er een kwalificatiewedstrijd komen. Degene die die wint, rijdt dan bijvoorbeeld de World Cups.”

Van As gaat verder: “Het voordeel, vindt hij, is dat je dan vaak met elkaar traint, een hecht team vormt en elkaar goed kent. Dan kan je een soort geoliede machine worden. Hij nam als voorbeeld de ‘Paintrain’ van Amerika. Dan heb je niet per se de beste schaatsers, maar wel een hecht team. Dus voor allebei valt wel iets te zeggen. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren.”

Van As ziet ook praktische moeilijkheden: “Ik denk dat er dan weer te veel verandert en dat je je trainingsprogramma daar helemaal op moet inrichten. In ieder geval aanpassen. Dat moet je als commercieel team ook wíllen. Je traint dan wel veel samen.”

'Dan heb je dat gezeik niet meer'

Hoog is juist positief: “Ik vind het geen slecht idee als het in de praktijk mogelijk zou zijn. Dan wordt er in ieder geval wel op getraind. Dan heb je dat gezeik niet meer.”

Van As, de vrouw van Team Essent-directeur Sven Kramer, sluit het niet volledig uit: “Voor komend seizoen gaat het niet gebeuren, maar wellicht in de toekomst. Anders wordt het nooit wat. Daar zijn we nu ook wel achter en dan gaan we te veel achterlopen op de rest.”

Hoog benadrukt dat er iets moet veranderen: “Er is zoveel kritiek op. Er valt veel meer uit te halen.” Van As komt met een opvallend alternatief: “Of je kapt er gewoon mee. Dat is ook nog een optie. Je doet gewoon niet mee.”

Hoog sluit stellig af: “Dat zou zo zonde zijn. Als je dit een beetje normaal aanpakt, dan heb je gewoon kans op twee gouden medailles.”

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het over de toekomst van Max Verstappen in de Formule 1, het Nederlands elftal en het spitsenprobleem, en blikken ze vooruit op de Euro Hockey League.