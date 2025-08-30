De Nederlandse topschaatsers krijgen op de Olympische Spelen in Milaan tóch te maken met een Rus, maar dan in de Poolse kleuren. Na brons en zilver op de afgelopen WK afstanden is Vladimir Semirunniy (22) officieel genaturaliseerd en omzeilt hij zo het wereldwijde verbod van deelnemende Russische sporters aan bijvoorbeeld de Winterspelen.

De in Rusland geboren schaatser, die in 2023 naar Polen verhuisde, mag sinds december vorig jaar internationaal voor Polen uitkomen. Toen was de wachttijd van veertien maanden na zijn nationaliteitswissel voorbij. Sindsdien pakte hij al brons op de 5.000 meter en zilver op de 10.000 meter tijdens de WK afstanden in maart. Op beide afstanden verbrak hij de Poolse records. Nu is het echter pas zeker dat de 22-jarige schaatser ook mag dromen van de Olympische Spelen.

'Ik heb er geen woorden voor'

"Ik heb er geen woorden voor dat dit allemaal in minder dan twee jaar is gelukt. Nu kan ik me eindelijk volledig op mijn trainingen richten en mijn doel najagen: olympische medailles", zei een opgeluchte Semirunniy direct nadat hij zijn Poolse staatsburgerschap ontving. Bij zijn aankomst in Polen moest hij documenten ondertekenen waarin hij de oorlog in Oekraïne veroordeelde.

Acht maanden wachten

Op 19 december kreeg hij van de internationale federatie zijn Poolse licentie, ondanks dat de Russische bond om twee jaar uitstel had gevraagd. Op de nationaliteitswissel, die hem de kans geeft om te starten op de Spelen in Milaan, moest hij echter nog acht maanden wachten. "Ik kan zeggen dat alles goed gaat. Ik ben niet nerveus, want de trainingen verlopen super. Ik heb een hele goede band met mijn coach en mijn vorm is absoluut beter dan vorig jaar. Toen kon ik niet met zekerheid zeggen dat ik een goed resultaat zou neerzetten.”

Moeite met Poolse volkslied

"Nu ben ik klaar om mijn records te verbeteren. Ik wil elke wedstrijd winnen. Als ik bijvoorbeeld een Wereldbeker win, wordt het mentaal makkelijker op de Spelen", verklaarde de atleet, die zijn ambitie voor de hoogste eer niet onder stoelen of banken steekt. Hij voegde er wel aan toe dat hij nog steeds moeite heeft met de melodie van het Poolse volkslied, hoewel hij de tekst al kent.

Moeder in shock

Het nieuws over zijn Poolse staatsburgerschap vertelde hij als eerste aan zijn moeder. "Ze was in shock en huilde een beetje van blijdschap. Ik zou haar nu heel graag willen zien en ik hoop dat ze naar de Olympische Spelen kan komen."