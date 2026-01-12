De schaatskalender is dit seizoen belangrijker dan ooit. In februari 2026 staan namelijk de Olympische Winterspelen in Milaan op het programma en daar werken alle Nederlandse én internationale toppers naartoe. Na het OKT en de jaarwisseling moesten de toppers al snel weer aan de bak. Nu staat er nog één grote wedstrijd op het programma voor de Spelen beginnen. Check hier het programma voor schaatsseizoen 2025/2026.

Op 31 oktober ging het seizoen écht van start, met de NK afstanden in Heerenveen. Sindsdien is er al veel gebeurd in de schaatswereld. Zo maakte Femke Kok enorme indruk met een nieuw wereldrecord op de 500 meter en bleek Jordan Stolz ongenaakbaar bij de mannen tijdens de vier World Cups vóór het OKT.

Van World Cups naar OKT

De vier World Cups in Salt Lake City, Calgary, Heerenveen en Hamar leverden an sich al veel spektakel en nieuws op, maar die stonden voor de Nederlandse toppers vooral in het teken van het OKT erna. Alle negen plekken voor zowel de mannen als de vrouwen werden veiliggesteld en daarna waren alle ogen gericht op de 'mini-Winterspelen' in Thialf. Op het OKT werden de namen ingevuld die naar Milaan mogen in februari. Dat leverde verrassingen, teleurstellingen en gemopper op.

Twee grote toernooien na OKT

Nu het veelbesproken OKT voorbij is en de oliebollen verteerd zijn, kan de blik op de voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar dat gebeurt niet met trainingswedstrijdjes. Zo stonden begin januari de EK afstanden op het programma, waar veel Nederlandse olympiërs ontbraken. Zij zullen zich later in januari alleen melden in Inzell. Daar staat namelijk de laatste World Cup van het seizoen op het programma.

Olympische Winterspelen en twee toetjes

De Olympische Spelen zijn van 6 tot en met 22 februari en er wordt bijna elke dag wel geschaatst. Op 7 februari beginnen de vrouwen aan de 3000 meter, op 21 februari wordt er afgesloten met de mass start voor de mannen en vrouwen. Het seizoen kent twee toetjes na de Spelen: de NK én het WK sprint & allround, allebei in Heerenveen. Er zit maar een week tussen de twee toernooien en worden dus pas gehouden ná de Olympische Winterspelen in Milaan.

Schaatskalender 2025/2026

2026

23 januari - 25 januari: World Cup 5 (Inzell, Duitsland)

6 februari - 22 februari: Olympische Winterspelen (Milaan, Italië)

28 februari - 1 maart: NK allround & sprint (Heerenveen)

5 maart - 8 maart: WK allround & sprint (Heerenveen)

Schema schaatsen op de Olympische Spelen 2026

7 februari: 3000 meter vrouwen

8 februari: 5000 meter mannen

9 februari: 1000 meter vrouwen

11 februari: 1000 meter mannen

12 februari: 5000 meter vrouwen

13 februari: 10.000 meter mannen

14 februari: 500 meter mannen, ploegenachtervolging kwalificaties vrouwen

15 februari: 500 meter vrouwen, ploegenachtervolging kwalificaties mannen

17 februari: ploegenachtervolging finale mannen en vrouwen

19 februari: 1500 meter mannen

20 februari: 1500 meter vrouwen

21 februari: Mass start mannen en vrouwen

