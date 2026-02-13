Bij zijn olympisch debuut heeft Vladimir Semirunniy gelijk maar een zilveren medaille veroverd. De Pool was vrijdag beresterk bij de 10.000 meter schaatsen op de Olympische Winterspelen te Milaan. Wat een weergaloze opmars van de man die tot maart 2025 nog een ban van de schaatsbond ISU aan zijn broek had hangen.

In het Milano Speed Skating Stadium gleed Semirunniy na 12:39.08 over de eindstreep. Hij deelde zijn rit in met een oplopend schema: beginnend met rondjes laag in de 29 en afsluitend met een rondje 31,1. Alleen de Tsjech Metodej Jilek was de Pool te snel af.

Poolse vlag

Achter de naam van de 23-jarige Semirunniy prijkt een Pools vlaggetje. Fantastisch voor de Poolse schaatsfans die de wedstrijden bijwonen of op tv volgen. Bij de EK afstanden eerder in 2026 was Polen in eigen land zeer sterk, mede doordat ze Semirunniy in de schoot kregen geworpen. Hij is geboren in Rusland.

In februari 2022 viel Rusland zijn buurland Oekraïne binnen. Diverse sportbonden reageerden daarop door Russische sporters en teams te weren van toernooien. Ook schaatsbond ISU nam die maatregel. In september 2023 vluchtte Semirunniy naar Polen, toen hij overigens wel eerder dat jaar nog Russisch afstandskampioen op de 5000 meter was geworden.

Schorsing

De ISU heeft als regel dat van nationaliteit veranderen een schorsing oplevert, want anders ligt de drempel voor een switch te laag en dan blijven we bezig. ISU, de Russische schaatsbond en de Poolse schaatsbond begonnen aan een wedstrijdje touwtrekken wat betreft de lengte van de schorsing.

Rusland zei: doe maar 24 maanden. Polen zei: 12 maanden is prima. ISU kwam uit op 14 maanden.

Polen

Die ban liep half december 2024 af, waarna Semirunniy deelnam aan het Pools allroundkampioenschap en de titel greep. Hij wordt door zijn nieuwe landgenoten geaccepteerd. Ze hebben zijn voornaam veranderd in Władek.

Konrad Niedźwiedzki, een oud-schaatser en nu sportdirecteur van de Poolse bond, zegt: "We weten dat het vanwege zijn Russische afkomst een gevoelig onderwerp is. We hebben Wladek documenten laten ondertekenen, waarin hij verklaart dat hij niet wordt gesponsord door Russische bedrijven, dat hij geen banden heeft met het Russische leger en dat hij de oorlog afkeurt."

Nederland

Tegen de Poolse zender TVP zei Semirunniy dat hij ook contact had met de bonden van Nederland en Kazachstan. Hij koos uiteindelijk voor Polen. Hij sprak eind 2024 jaar geen Pools, maar schijnt nu al alledaagse gesprekjes te kunnen voeren.

"Toen ik vertrok uit Rusland, wist ik dat ik nooit terug zou kunnen keren", aldus de schaatser. "Online kritiek op mijn besluit deert me niet. Ik heb veel goede vrienden die me steunen, zodat ik rustig ben in mijn hoofd."

Vladimir Semirunnii otrzymał od ISU zgodę na reprezentowanie Polski w zawodach międzynarodowych! 🇵🇱



Po dwóch latach oczekiwania, a także owocnych treningów z Kadrą Polski, "Władek" stanie do walki o kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Wieloboju oraz do Pucharów Świata 3-6 już… pic.twitter.com/bUFVSJaQOF — Konrad Niedzwiedzki (@k_niedzwiedzki) December 17, 2024

Polen

Het grootste olympische schaatssucces van Polen is de gouden plak op de 1500 meter van Zbigniew Bródka bij de Winterspelen van 2014. Koen Verweij werd met extreem weinig verschil tweede.

