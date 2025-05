Schaatscoach Jillert Anema kijkt kritisch naar nieuwe aanwinst en muzikale schaatser: 'Laten we het netjes houden'

Schaatser Hylke de Boer (21) is sinds kort een collega van zijn broer Tjerk bij Team Albert Heijn Zaanlander. De gebroeders zijn ook al bandgenoten in Yme & The Farmbreakers, met Jillert Anema als één van hun grootste fans. Wel heeft de schaatscoach enige kritiek op de schaatskunsten van Hylke.

Trainer Jillert Anema merkt dat er nog veel bij te schaven valt aan de techniek van Hylke de Boer. "Zijn manier van schaatsen is voor verbetering vatbaar. Laten we het netjes houden", zegt hij tegen Schaatsen.nl. "Maar daar kunnen we aan werken hoor.'

Maar dat deze De Boer de nodige potentie heeft staat voor Anema buiten kijf. "Hylke is me opgevallen omdat hij in de zwaardere marathons sinds eind december 2024 er aan het slot meestal bij de voorsten zat. Hij bleef echter nog wat onder de radar omdat hij dan nogal eens op de verkeerde momenten aanviel", legt hij uit.

Eraf gereden

Hylke verwacht dat hij juist vanwege zulke verbeterpunten op zijn plek zal zijn bij Anema. "Het is bijzonder en verrassend dat het zo snel is gegaan. In de winter van 2023-2024 mocht ik als belofte een keer een doorstroomwedstrijd rijden in de Topdivisie. Toen werd ik er grandioos afgereden", aldus De Boer.

Momenteel zijn zeven schaatsers van het team aan het trainen op Tenerife. De broers zijn in Friesland gebleven. "Bovendien kunnen ze op deze manier ook oefenen met hun band, waar ze gelukkig van worden", legt muziekliefhebber Anema uit. "Dat is belangrijk. Schaatsen is een gevoel. Je moet als begeleiding zorgen dat het gevoel goed is. Nou, als die jongens dat hebben door hun muziek, is het oké."

Terugslag

De Boer is in zijn nopjes met de mogelijkheid om beide liefhebberijen te bedrijven. De band oefent tweemaal per week, wat per keer zo'n 2,5 uur duurt, en optredens zijn gepland na het einde van het schaatsseizoen tot begin augustus.

"De twee bezigheden bijten elkaar niet. Een enkele keer, wanneer we wat meer optredens achter elkaar hebben, zal de training wat minder zijn. Maar heeft iedereen niet zo nu en dan een kleine terugslag?", zegt hij.

