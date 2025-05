Ex-topschaatsster Irene Schouten heeft het zwaar te verduren als moeder: 'Dat zijn Dirks favorieten'

De voormalig topschaatsster Irene Schouten is inmiddels een half jaar trotse moeder van een zoon genaamd Dirk. Dat is niet alleen dolle pret, want de jongen heeft grijpgrage handen zo blijkt.

Schouten heeft het dan ook af en toe zwaar te verduren. 'Haren en sieraden zijn de favorieten van Dirk', is te zien bij een foto waarop hij de ketting van de oud-schaatsster beet heeft. Ze moet dus oppassen als haar zoon in de buurt is.

Gezonde baby

Verder heeft Schouten weinig te klagen, zo zei ze eerder tegen Shownieuws. "Hij drinkt goed, groeit goed. Tuurlijk, de nachten zijn wat anders, maar als hij wakker wordt en ik zie hem weer dan denk ik: hiervoor doen we het allemaal", sprak ze. Ze vroeg zich ook af of ze 'iets' met haar baby zou hebben in het eerste half jaar. "Maar eigenlijk, direct sinds hij geboren werd, zit ik echt op een wolk. Heel, heel raar, maar het is ook echt heel leuk."

Schouten merkt sinds de geboorte van Dirk dat haar man Dirkjan ook wat is veranderd. "Vroeger kreeg ik altijd meteen een kus. Nu is het Dirk. Ik vind het heel leuk om die papa-rol bij hem te zien." En over de toekomst van kleine Dirk is ze ook duidelijk. Gaat hij net zo'n glansrijke schaatscarrière als zijn moeder tegemoet? "Dat mag, als hij maar gelukkig is."

Huidige situatie

Schouten stopte vorig jaar als profschaatsster, in de hoop om zwanger te worden. Dat lukte al vrij snel, waarna Dirk begin december werd geboren. Opvallend genoeg keerde Schouten vrij rap daarna terug op het (marathon)ijs. Tot onvrede van haar toenmalige coach Jillert Anema, want Schouten stond toen nog onder contract bij Team Albert Heijn Zaanlander.

Schouten mocht van hem niet meedoen, dus nam ze zelf het initiatief en verscheen ze in een sponsorloos pak bij de marathon. Het zorgde voor een enorme rel. Anema nam ondanks een doorlopend contract afscheid van Schouten, die van niets wist. Uiteindelijk besloten de twee partijen toch uit elkaar te gaan. "Waar deuren sluiten gaan andere open. Waar ik ook erg naar uitkijk! Stay tuned", was ze mysterieus over haar toekomst.