Omstreden schaatstrainer Jillert Anema maakte lastige keus: 'Dit is niet eerlijk naar mijn vrouw toe'

Het is dertig jaar geleden dat Rintje Ritsma de schaatswereld opschudde. 'De beer uit Lemmer' besloot in 1995 een commercieel team te starten: Sanex. Een van zijn trainers bij die ploeg was Jillert Anema. De uitgesproken Fries kon zo zijn eerdere frustraties een beetje wegspoelen.

Tot de revolutionaire actie van Ritsma kon je als topschaatser alleen iets bereiken als je was opgenomen in de zogeheten kernploeg van de schaatsbond KNSB. Daarin was ruimte voor zo'n zes mannen en zes vrouwen. Viel je daarbuiten, dan kwam je gelijk niet in aanmerking voor welke internationale wedstrijd dan ook.

Tegenwoordig zijn er in Nederland rond de 50 profschaatsers, die op meerdere momenten in het seizoen kunnen proberen zich ergens voor te plaatsen.

Sanex

In 1997 was er bij Sanex een vacature. Ritsma legt in de Volkskrant uit: "We keken naar echte schaatsliefhebbers die een toegevoegde waarde zouden zijn voor de schaatssport."

De blik viel op Anema, die we tegenwoordig kennen als trainer van Team Albert Heijn Zaanlander. Destijds werkte Anema als fysiotherapeut in het ziekenhuis van Heerenveen. Hij stond al diverse schaatsers bij met het finetunen van hun trainingsschema.

Eerlijk

In de jaren 70 ambieerde Anema een carrière als schaatser. Het leek, ondanks de beperkingen van het systeem in die tijd, geen onmogelijke droom. Maar mentaal knaagde het. "Ik bedacht me: dit is niet eerlijk naar mijn vrouw toe", vertelt Anema. "Dat ik ga schaatsen en zij dan het geld moet verdienen. Toen ben ik gestopt."

Terugblikkend op het bommetje dat in 1995 door Ritsma werd gedropt, constateert Anema dat het de Nederlandse schaatssport enorm veel heeft opgeleverd. "Je hebt nu meerdere ploegen met meerdere culturen", zegt hij. Daardoor kan elke schaatser in principe de omgeving vinden waarin hij of zij tot bloei komt.

Rintje Ritsma

Ritsma zelf wil zijn rol in de ontwikkelingen niet groter maken. Want heeft hij echt zoveel betekend voor latere generaties schaatsers? Misschien niet, redeneert hij.

"Sterker nog: júist door de toegenomen concurrentie in Nederland is de weg naar de top alleen maar zwaarder geworden. In die zin zou je ook kunnen zeggen dat ik het ze alleen maar moeilijker heb gemaakt, haha", zegt hij tegen Schaatsen.nl.