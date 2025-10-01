Waar bijna heel de schaatswereld dit seizoen bezig is met de Olympische Spelen in Milaan, is coach van het Development Team van Essent, Sicco Janmaat, al bezig met de Spelen van 2030 in Frankrijk. ''Die moeten er over vier jaar staan.''

Janmaat houdt zich bezig met het opleiden van de Nederlandse olympische kampioenen van de toekomst, zo vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. "Het idee is: als iemand als Sven Kramer stopt, moet zijn vervanger al klaarstaan.''

'Toekomst is in veilige handen'

En volgens de 46-jarige trainer, die vroeger ook zelf professioneel heeft geschaatst, gaat het goed met zijn missie. ''De toekomst van schaatsend Nederland is bij ons in veilige handen'', zo vertelt Janmaat.

Toch was het volgens Janmaat uitdagend om met zijn Nederlandse talenten aan de top te blijven. Hij is al twaalf jaar trainer en zag de concurentie uit het buitenland de afgelopen jaren flink toenemen. "Je gaat nadenken over hoe je je eigen standaarden kan overtreffen. We worden gedwongen om constant te innoveren in trainingen.''

Daarnaast moet Janmaat bij zijn talenten ook rekening houden met de balans tussen ervaring opdoen en overbelasting. ''Het is heel makkelijk iemand kapot te trainen. Maar dat moeten wij niet doen, want onze talenten moeten er staan over vier jaar.''

'Als een trotse vader'

De mooiste herinnering die Janmaat heeft aan de Spelen, beleefde hij met een van zijn huidige pupillen. Merijn Scheperkamp kwalificeerde zich vier jaar geleden voor de Olympische Spelen als junior onder Janmaat. Hij was de allersnelste op het OKT en werd in Peking uiteindelijk achtste op de 500 meter. ''Dat was een heel mooi succesvol moment voor hem, voor mij en voor ons samen. Ik stond als een trotse vader aan de kant. Wegens die prestatie heeft hij uiteindelijk de stap gezet naar het A-team.''

'Al vaak genoeg verslagen'

Janmaat heeft er het volste vertrouwen in, dat 'zijn' Scheperkamp zich ook dit seizoen gaat plaatsen voor de Spelen, ondanks dat zijn ontwikkeling een beetje stagneerde afgelopen jaren. ''Hij heeft zich voor WK’s en World Cups nog altijd gekwalificeerd. Een carrière gaat niet altijd in een stijgende lijn. De eerste jaren gingen voor hem hard vooruit, hopelijk kan hij dit seizoen weer een mooie stap maken.''

De grootste concurrentie voor de 25-jarige sprinter komt uit eigen land, namelijk van Jenning de Boo. Hij werd vorig seizoen nog wereldkampioen op de kortste afstand. Toch houdt Janmaat er vertrouwen in dat zijn pupil de strijd aan kan met de wereldkampioen. "Die hebben we in het verleden al vaak genoeg verslagen. Ik heb er alle vertrouwen in, dat wordt een mooie strijd.''