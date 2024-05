Schaatsend Insta-fenomeen Pien Hersman (20) blij met bekende vader: 'Maar daar zou hij nooit tussenkomen’

Op het moment van schrijven staat de teller op 777.069 volgers op Instagram. De 20-jarige Pien Hersman zette de afgelopen seizoenen pas haar eerste stappen in de schaatswereld, maar toch is de dochter van oud-schaatser Martin Hersman booming in de online wereld. Ze legt aan Sportnieuws.nl uit hoe dat komt.

Waar haar vader de 1500 meter als specialiteit had, daar richt Pien Hersman zich op de snelste afstand: de 500 meter. "Mijn afstand is écht de 500 meter en daaruit wil ik de 1000 meter meenemen. Maar die 500 is echt waar ik voor ga."

Bij vaders die topsporter zijn geweest, komt het nog weleens voor dat zij nauw betrokken zijn bij de carrière van hun kind. Bij Hersman en haar vader valt dat reuze mee, zegt ze. "Hij is op een goede manier betrokken, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heel fijn en leuk om met hem erover te praten, maar verder bemoeit hij zich niet met mij of mijn schema’s."

"Hij praat er alleen met me over als ik ernaar vraag. Uit zichzelf bemoeit hij zich er gewoon niet mee, daar heb ik ook mijn coaches voor die ik vertrouw. Daar zou hij nooit tussenkomen."

Fenomeen op Instagram

Ondertussen is Hersman dus een fenomeen op Instagram. "Dat gebeurde in de tijd dat die reels echt helemaal in waren", geeft Hersman als reden voor haar enorme aantal volgers. "Ik heb daardoor best veel leuke samenwerkingen."

"Ik heb partnerships met Body&Fit en AirUp. Ik doe er superveel voor en heb er ook Vizions Sports Agency voor, die naast samenwerkingen ook de branding regelen."

Hulp bij het posten

Hersman moet zelf posten, maar krijgt ook hulp van Jorn, de socialemediaman van IKO, bij het maken en filmen van bepaalde content. "Dus het kost niet heel veel extra tijd. Maar je bent wel continu aan het nadenken over wat je moet posten, hoe dat over komt. Dat kost eigenlijk meer tijd dan je denkt. Overal moet wel een gedachte achter zitten, je kan natuurlijk niet zomaar wat posten."

"Ik vind het sowieso heel leuk om te doen", gaat Hersman enthousiast verder. En de talentvolle schaatsster geeft aan dat haar werk ook niet belemmert. "Schaatsen staat gewoon op één en het is niet dat ik er uren per dag aan zit, maar ik ben er wel elke dag mee bezig."

'Elk jaar verbeteren'

Teamgenoten en vriendinnen als Robin Groot, Joy Beune en Michelle de Jong bereiden zich ondertussen voor op de Olympische Spelen, maar Hersman denkt dat de 2026-editie in Milaan voor haar te vroeg komt. "Ik wil gewoon elk jaar verbeteren. Voor Joy is de Spelen echt een groot doel. Natuurlijk hóóp ik het, je weet nooit wat er kan gebeuren. Kijk maar naar Jenning (de Boo, red.) en Tim (Prins, red.). Maar ik ga er niet vanuit, nee."

