Joy Beune over haar grootste doelen én opofferingen: 'Dát vind ik het ergste'

Joy Beune kende een ongelooflijk succesvol jaar als schaatsster, haar meest succesvolle tot nu toe. Zij pakte haar eerste medailles op WK’s en ging direct maar volle bak: goud op de 5000 meter en de ploegenachtervolging, brons op de 1500 meter én de nummer één op de WK allround. Maar dat ging niet allemaal zonder slag of stoot. Beune vertelt over de opofferingen die zij moest maken.

"Aankomend seizoen wordt erg belangrijk", zegt Beune in gesprek met Sportnieuws.nl. "Voor mezelf is het ook een mooi meetpunt om te zien hoe goed ik nu ben. Ik heb één seizoen heel hard gereden en dat wil ik komend seizoen weer doen, om in het olympische seizoen écht te kunnen vlammen."

De focus voor 2024/2025 ligt op de WK afstanden. "Er wordt namelijk geen WK, maar een EK allround verreden. Dan vind ik de WK afstanden toch belangrijker. Ik wil mijn titel op de vijf kilometer verdedigen en wie weet wat ik kan op de andere afstanden."

Tegelijk met Kjeld Nuis de deur uit

Momenteel is Beune met Team IKO in Toscane voor een trainingskamp, om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Even weg van haar vriend Kjeld Nuis - met wie ze pas nog de bovenverdieping van haar huis verbouwde. Maar lang hoeven ze elkaar niet te missen.

"Toevallig hebben wij nu een overlappend trainingskamp. We gingen exact hetzelfde moment weg en komen ook op hetzelfde moment weer terug. Dat is wel lekker, want het gebeurt ook weleens dat ik net weg ga en hij net terug komt, of andersom. Deze zomer zal ik hem wel veel gaan zien, dus dat is fijn."

'Dat vond ik het ergste'

Beune woont met Nuis samen in Heerenveen, om in de buurt van schaatstempel Thialf te kunnen zijn. Als haar de vraag wordt gesteld wat de grootste opoffering is geweest in haar carrière, komt de verhuizing direct naar voren. Natuurlijk niet het samenwonen met Nuis, maar het vertrek uit haar geboortedorp Borne.

"Dat vond ik het ergste. Al mijn familie woont daar nog, mijn vrienden. Je woont toch wel een stukje verderop in Heerenveen. Ondertussen wen je er wel aan, maar toch, die afstand… Je rijdt toch niet 'even' heen en weer. Je ziet je familie en vrienden gewoon weinig. Met de telefoon even contact hebben is fijn, maar je wil het liefst gewoon bij ze zijn."

Sportnieuws.nl sprak met de vier schaatssters van Team IKO, die momenteel op trainingskamp zijn in Toscane. Aan het woord is Joy Beune, in de komende dagen lees je ook de verhalen van Michelle de Jong, Robin Groot en Pien Hersman.