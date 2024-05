Michelle de Jong snakte naar nieuwe omgeving na blessure: 'Dat je dat dus niet allemaal meeneemt'

Een frisse wind voor Michelle de Jong. De 24-jarige schaatsster begint aan een ‘nieuw hoofdstuk’ bij Team IKO, na afgelopen jaar te zijn geteisterd door een heftige blessure. Met Sportnieuws.nl gaat De Jong in gesprek over haar nieuwe team én haar doelen. "Op de afgelopen Olympische Spelen werd ik dertiende, dus dat wil ik graag beter doen."

Want hoewel De Jong pas 24 jaar is, deed zij al eens mee aan de Spelen. Naast haar deelname op de 500 meter, was zij ook reserve op de 1000 meter. "Het zou écht mooi zijn om deze keer voor een podium te kunnen gaan. Ik denk dat ik op beide afstanden even goed ben."

"Het hangt er wel vanaf hoe snel ik stappen ga maken", is De Jong voorzichtig. "Als ik komend seizoen internationaal mee ga doen, ga ik er sneller naar kijken."

Overzicht schaatsteams: welke schaatser zit bij welke ploeg in 2024/2025? Vakantie voor de schaatsers nu het seizoen afgelopen is? Dat valt nog tegen: een deel van de schaatsers is bezig met het tekenen van contracten bij nieuwe ploegen. Jutta Leerdam is bijvoorbeeld definitief weg bij Jumbo en heeft de keuze gemaakt voor een eigen ploeg. Tijd voor een overzicht.

Tijd voor een nieuwe omgeving

De reden dat ze zo voorzichtig is, is de scheenbeenblessure waar zij vorige zomer mee kampte. In februari werd De Jong geopereerd. In die tijd nam ze na vijf jaar ook afscheid van Team Reggeborgh, om de overstap te maken naar Team IKO. "Ik merk voor mij - ook met de blessure waar ik lang last van heb gehad - dat het heel fijn is om in een nieuwe omgeving te stappen, waar je dat dus niet allemaal met je meeneemt."

Ook noemt zij de persoonlijke aandacht van IKO. Veel schaatsers zijn lovend over ‘de persoonlijke aanpak’ van het team. In de eerste twee weken merkt De Jong dat er ‘veel wordt gebouwd aan een teamgevoel’. "Wat ik heel leuk vind. En er zijn teamgesprekken waar iedereen zijn doelen deelt en waar de rest dan ook vragen over stelt."

De eerste stap die De Jong met IKO wil zetten is het terugkeren op haar oude niveau. "En eigenlijk meteen beter dan dat. Vorig seizoen had ik het doel om internationale medailles te halen en dat doel heb ik dit jaar weer."

Michelle de Jong vindt nieuwe ploeg nadat droom om met zus Antoinette te rijden uiteenspat Michelle de Jong heeft niet lang na haar vertrek bij Team Reggeborgh onderdak gevonden. Het 24-jarige zusje van Antoinette Rijpma-De Jong, die juist van Jumbo-Visma naar Reggeborgh vertrok, gaat naar Team IKO, waar Joy Beune schaatst.

Geen trainingen met zus Antoinette

Overigens liep Michelle een samenwerking met haar zus Antoinette mis. Zij ging juist naar Reggeborgh in de maand dat Michelle daar vertrok. "Ik was wel benieuwd geweest hoe het was om samen te kunnen trainen. Zij is natuurlijk meer van de middellange afstanden, ik van de sprint, dus we hadden elkaar misschien wel kunnen versterken."

"Het zou leuk zijn als het ooit zover komt", zegt De Jong over een eventuele samenwerking met haar zus. Maar een ‘droom’ wil ze het niet noemen. Voor nu denkt ze dat het wel goed is, om nog niet samen te rijden. "Ik hoop vooral dat we straks allebei goed op onze plek zitten."

Sportnieuws.nl sprak met de vier schaatssters van Team IKO, die momenteel op trainingskamp zijn in Toscane. Aan het woord is Michelle de Jong, in de komende dagen lees je ook de verhalen van Robin Groot en Pien Hersman. Het verhaal van Joy Beune vind je hier.