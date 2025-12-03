Achttien jaar, zo lang stond het baanrecord op de 5000 meter in Calgary gereden door schaatsicoon Sven Kramer. Anderhalve week geleden doken in een bloedstollende race vier schaatsers onder die toptijd. Kramer ligt daar niet wakker van, maar de houder van het nieuwe baanrecord hoefde ook 'zeker niet' een felicitatie van de schaatsgrootheid te verwachten.

Waar fenomeen Jordan Stolz de eerste twee World Cup-wedstrijden de drie kortste afstanden domineert, is de concurrentie op de langste afstand veel breder. In Salt Lake City verraste de Fransman Timothy Loubineaud vriend en vijand door het wereldrecord aan te scherpen.

In Calgary, een week later, werd er weer een record uit de boeken gereden. Ditmaal door de Amerikaan Casey Dawson. Hij verbeterde het achttienjaar oude baanrecord van Kramer. Naast dat het baanrecord werd verbeterd, was de race ook enorm spannend. De gehele top vier zat binnen één seconde en dook allemaal onder het orginele baanrecord van de Nederlander.

'Zeker niet!'

Kramer, die momenteel commercieel directeur is van Team Essent, ligt er niet wakker van dat hij zijn baanrecord kwijt is. "Ik denk dat het met een kleine twintig jaar misschien al wat te lang heeft geduurd voordat het verbroken werd'', vertelt de 39-jarige oud-topschaatser aan de camera van Sportnieuws.nl. "Ik ben er trots op dat het zo lang heeft gestaan. Het is helemaal prima en ik denk ook dat het gezond is."

Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As, de partner van Kramer, speculeerden anderhalve week geleden in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi of Kramer een felicitatie zou hebben gestuurd naar de nieuwe recordhouder. Kramer zelf reageerde hier heel stellig op: "Zeker niet. Ik ben niet objectief en blijf toch fan van Team Essent."

'Er is niemand zeker'

De viervoudig olympisch kampioen kan wel genieten van de spanning op zijn geliefde onderdeel. "Nu zit het prestatieveld dicht op elkaar. Dat maakt het ook heel spannend. Er is niemand zeker." In zijn tijd was Kramer heer en meester op de langste afstanden. Iets wat de neutrale schaatsfan hem niet altijd in dank afnam, maar waar hij zelf wel heel trots op is. "Dat is ook heel mooi, zeker als je er uiteindelijk met kop en schouders bovenuit kan steken."

Allrounden is 'moeilijke job'

De schaatsgrootheid opende dinsdag op een historische locatie de nieuwste locatie van zijn Sven Kramer Academy, namelijk op het Museumplein in Amsterdam. Daar werd Nederlands schaatsicoon Jaap Eden in 1983 wereldkampioen tijdens het allereerste WK allround ooit.

Inmiddels is het allrounden een beetje naar de achtergrond aan het verdwijnen in het moderne schaatsen. Een ontwikkeling waar Kramer van baalt. "Het is een moeilijke job. Als je één keer in de vier jaar de Olympische Spelen hebt, maar je wil allrounden en je moet dan een 35'er rijden (op de 500 meter, red) en je moet dik onder de 12:50 rijden (op de 10.000 meter, red), is het gewoon lastig", aldus Kramer.

Volgens Kramer wordt de nadruk in het huidige schaatsen vooral op de Spelen gelegd, waardoor het allrounden in verval raakt. "Als je die combinatie goed wil houden, dan gaat het ergens bijten en dan ga je toch ergens de boten missen op de Olympische Spelen. Dus ik snap de keuze wel, maar ik blijf wel in hart en nieren een allrounder."

World Cup Heerenveen

Het World Cup-circus gaat komend verder in Heerenveen. Bijzonder aan het weekend in Thialf is dat er geen 5000 meter, maar een 10.000 meter gereden gaat worden. Namens Nederland komen Jorrit Bergsma, Marcel Bosker, Chris Huizinga, Kars Jansman en Beau Snellink op zaterdag in actie.