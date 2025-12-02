Ruim honderd kinderen uit Amsterdam verzamelden zich dinsdagochtend om de schaatsijzers om te binden. Schaatsicoon Sven Kramer opende namelijk zijn Sven Kramer Academy op een volgens hem 'historische locatie'. "Het is fantastisch dat we hier kunnen schaatsen."

Al ruim vijf jaar helpt Kramer kinderen door heel Nederland om de magie van het schaatsen te ervaren. Doormiddel van zijn Sven Kramer Academy helpt hij vooral de jeugd uit achterstandswijken de weg naar de schaatsbaan te vinden. "We willen iedereen de kans geven om te schaatsen, ook scholen die moeite hebben om mensen van A naar B te brengen. Dat proberen wij te faciliteren", zo legt de schaatslegende uit aan Sportnieuws.nl.

'Historische locatie'

Een grote roze bus van sponsor Essent heeft in alle vroegte ruim honderd kinderen uit heel Amsterdam verzameld en naar het Museumplein gebracht. Daar opende Kramer namelijk de nieuwe locatie van zijn schaatsacademie. "Het is fantastisch dat we hier in Amsterdam kunnen schaatsen. Vooral op deze historische locatie met het Rijksmuseum op de achtergrond."

Kramer geniet van de speciale locatie, maar benadrukt dat zijn schaatsacademie voor iedereen in heel Nederland is. "Zoveel mogelijk kinderen met zoveel mogelijk plezier op het ijs, dat is het grote doel. Of dat nou in Enschede is, Heerenveen of hier in Amsterdam, dat maakt me niet uit. Natuurlijk zijn er locaties die speciaal zijn, maar het gaat erom dat we zoveel mogelijk kinderen leren schaatsen", aldus de 39-jarige commercieel directeur van Team Essent.

'Ik ben hier enorm trots op'

Met een brede lach op zijn gezicht staat Kramer tussen de jonge kinderen die een voor een uitglijden op de schaatsbaan. "Als ik dit zo zie vandaag, ben ik wel enorm trots." Daarom hoopt hij dat de Nederlandse topschaatsers goed gaan presteren op de Olympische Spelen van Milaan, zodat zij nog meer jeugd kunnen inspireren. "Het is natuurlijk wel mooi dat we vele schaatshelden in Nederland hebben. En dat zij de kinderen gaan enthousiasmeren, zodat de jeugd iets heeft van: hé, dat wil ik later ook. Dus hoe meer helden we hebben, hoe beter."

'Dat is gewoon fantastisch mooi'

Het brein achter de Sven Kramer Academy is oud-topschaatser Douwe de Vries, die de rol als directeur bekleed. Ook hij geniet van de vele schaatsende kinderen op het Museumplein. "Er schaatsen echt tienduizenden kinderen nu bij ons over heel Nederland. Dat maakt me heel trots en het is ook super tof om dat samen met Sven te doen", aldus de de vijfvoudig wereldkampioen.

De mooiste herinnering die De Vries koestert aan de Sven Kramer Academy beleefde hij een jaar geleden. De schaatsacademie organiseerde toen een poging om het wereldrecord van de langste polonaise op schaatsen te verbreken, en met succes. "Dat was natuurlijk een beetje een ludieke actie om wat aandacht te vragen. Maar je zag dat de kinderen met zo'n ongelooflijke smile van het ijs kwamen. Ze kregen daar medailles, omdat ze een wereldrecord hadden gevestigd. Dat is gewoon fantastisch mooi. Dat de kinderen gewoon geïnspireerd worden om te sporten en te bewegen."

Alles over schaatsen bij Sportnieuws.nl