Onder de vleugels van schaatsicoon Sven Kramer groeide Patrick Roest uit tot een van de beste schaatsers van zijn generatie. Na vele gloriejaren is de 29-jarige topschaatser dit olympisch seizoen compleet uit vorm. Zijn mentor ziet zijn kwakkelende oud-ploeggenoot met lede ogen aan. "Ik vind het spijtig."

Zeven wereldtitels en vier olympische medailles. Het palmares van Roest is op zijn zachts gezegd indrukwekkend te noemen. Naast ook nog vele Europese en Nederlandse titels groeide hij de afgelopen jaren uit tot een van de beste schaatsers van de wereld. Toch kwam de opmars van Roest vorig jaar plots tot een harde stop. Doordat hij door rugklachten werd geteisterd, moest hij vrijwel het gehele seizoen aan zich voorbij laten gaan.

'Dat moeten we eigenlijk niet willen'

Het is lek is nog steeds niet boven voor Roest. Na een telleurstellend NK afstanden (waar hij 10e werd op de 1500 meter en 11e op de 5000 meter) mist de rijder uit Lekkerkerk ook de World Cups dit seizoen. Zijn schaatsmentor Kramer houdt nog steeds af en toe zijn vinger aan de pols van Roest en heeft vertrouwen in een snelle verbetering "Hij is nog niet helemaal weg. Ik denk ook dat hij gewoon het OKT gaat rijden", zo vertelt de 39-jarige schaatslegende aan Sportnieuws.nl.

Kramer en Roest reden samen vier jaar lang in de schaatsploeg van Jac Orie. Het doet de viervoudig olympisch kampioen dan ook pijn om zijn oude ploeggenoot zo te zien kwakkelen. "Ik vind het spijtig om een schaatser met zijn klasse zo over het ijs te zien gaan. En dat moeten we eigenlijk niet willen, in wat voor team die dan ook zit", aldus Kramer, die er een hard hoofd in heeft dat Roest komende winter in actie komt in Milaan. "Het zal lastig zijn, maar ik gun het hem wel."

'Ik heb ook periodes gehad waarin ik het niet kon vinden'

Roest deelde ook twee jaar lang de schaatsploeg met Douwe de Vries. Ook hij heeft nog regelmatig contact met zijn oude ploeggenoot en herkent zijn 'struggles'. "Vorm is iets ongrijpbaars. Fantastisch mooi, maar dat niet hebben en dan ook niet weten waar je het moet zoeken, dat is heel frustrerend", zo vertelt de 43-jarige oud-topschaatser.

De Vries hoopt niet dat Roest in de neerwaardse spiraal van slechte vorm terrecht komt. "Dat is iets waar je continu mee in je hoofd blijft zitten. En je weet ook, hoe meer het in je hoofd blijft zitten, hoe meer je erover na gaat denken en hoe lastiger het gaat worden."

De vijfvoudig wereldkampioen kan zich herkennen in de situatie van Roest. "Je ziet de struggles waar hij mee dealt. Ik heb ook periodes gehad waarin ik het niet kon vinden." Daarom leeft De Vries ook enorm met hem mee. "Ik hoop voor Patrick dat hij snel weer zijn slag terugvindt. En dat hij toch weer op zijn oude niveau kan komen."

OKT

Tijdens de World Cup-wedstrijd in Heerenveen van komend weekend komt Roest dus niet in actie. Op het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand (26 tot en met 30 december) kan de topschaatser aan zijn oude teamgenoten laten zien weer terug in vorm te zijn.

