Het prijzengeld in het schaatsen is al jarenlang een doorn in het oog van vooral de schaatsers zelf. Op de Olympische Spelen is het helemaal 'oneerlijk' geregeld, want daar zijn de topsporters afhankelijk van hoe gul het eigen land is. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) deelt namelijk helemaal niks uit. Dus is Nederlands goud van andere waarde dan bijvoorbeeld Italiaans goud. En dat ook nog eens voor het laatst.

Wint Jutta Leerdam bijvoorbeeld goud op de 1000 meter, dan krijgt ze van het Nederlandse NOC*NSF 30.000 euro bonus uitgekeerd. Voor zilver is dat 15.000 euro en brons is 7500 euro waard. Deze Winterspelen zijn ook de laatste dat Nederlandse sporters een geldbonus krijgen voor een medaille. Hierna levert het precies nul euro op, tot onbegrip van schaatsicoon Marianne Timmer. Zij werd zelf drie keer olympisch kampioen en kreeg ook nog geld erbij.

'Daar moet een oplossing voor komen'

"Dat moet blijven", vindt ze dan ook in de grote voorbeschouwing op de Winterspelen in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Heel Nederland kan meegenieten, heel veel sporters geven er alles voor... dan mag je er een keer staan en levert het geen bonus of geld op. Dat staat niet in verhouding. Als je het alleen al vergelijkt met het bedrijfsleven... Nu doet een sporter het voor heel Nederland, draag je TeamNL uit... Daar moet een oplossing voor komen."

'Bijvoorbeeld een leuke vakantie'

Het hoeft volgens Timmer echt niet een exorbitant bedrag te zijn, maar de olympisch topprestaties moeten wel beloond worden. "Dat er een beloning blijft, dat je er iets leuks aan overhoudt en bijvoorbeeld van een leuke vakantie kan genieten. De helft van die bedragen nu moet nu ook nog eens afgedragen worden, dan blijft er helemaal niks over. Daar moet echt een oplossing voor komen, misschien via een externe sponsor." Het NOC*NSF heeft besloten het geld vanaf de Zomerspelen 2028 te gebruiken voor ontwikkeling en de breedtesport.

Overzicht prijzengeld Olympische Spelen 2026 Milaan

Omdat het prijzengeld op de Olympische Spelen in Milaan landsafhankelijk is, staat hieronder het overzicht van de bedragen die NOC*NSF uitkeert aan de Nederlandse sporters. Buitenlandse winnaars krijgen hun eigen bedragen, die veel hoger of veel lager kunnen uitvallen.

Gouden medaille: 30.000 euro

Zilveren medaille: 15.000 euro

Bronzen medaille: 7500 euro



*Een atleet krijgt maar één keer de maximale bonus uitgekeerd. Bij meerdere gouden plakken volgt er dus maar één overschrijving van 30.000 euro. Bij verschillende kleuren medailles wordt het hoogste bedrag uitgekeerd.

