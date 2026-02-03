De Olympische Spelen in Milaan worden één groot feest voor de sporters en de fans, maar de organisatie ervan is veel duurder uitgevallen dan gepland. De eigenlijke plannen vallen vies tegen, blijkt een paar dagen voor de openingsceremonie.

De voorbereidingen van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina hebben meer gekost dan aanvankelijk begroot. Dat zei directeur Andrea Varnier van het organisatiecomité op een zitting van het Internationaal Olympisch Comité in Milaan. "De financiële situatie van ons organisatiecomité is door de jaren heen extreem moeilijk geweest," zei Varnier. "We moeten erkennen dat de Spelen meer hebben gekost dan aanvankelijk was voorzien in de begroting."

'Bijna onmogelijke deadlines'

Milaan-Cortina begrootte 1,1 miljard euro, maar kwam uit op 1,4 miljard euro. De Italiaanse overheid droeg 3 miljard euro bij, met name voor de infrastructuur. De organisatie moest met "bijna onmogelijke deadlines" werken om alles op tijd af te hebben, zei Varnier verder. "Er zijn momenten waarop een organisatiecomité onder noodomstandigheden moet opereren en de Spelen van Milaan-Cortina waren daar zeker een voorbeeld van. Met extreem strakke deadlines werkten we onder constante druk van alle kanten."

'Allerlaatste moment'

Varnier noemde de ijshockeyhal in Milaan en de nieuwe sleebaan in Cortina d'Ampezzo de grootste uitdagingen. "Beide accommodaties moesten letterlijk op het allerlaatste moment, vlak voor de deadline, aan het organisatiecomité worden opgeleverd. Desondanks zullen beide locaties fantastisch zijn voor de Spelen en we hopen dat ze een tastbare erfenis zullen vormen voor de gemeenschap."

Politiek

Politiek dienen de Spelen ook ver weg te blijven van bemoeienis met diverse heikele kwesties die in de wereld spelen. Het Internationaal Olympisch Comité moet zijn politieke neutraliteit behouden. "Laten we ons richten op onze kernmissie. We zijn een sportorganisatie", zei IOC-voorzitter Kirsty Coventry bij de opening van de 145e sessie van het IOC in Milaan. Komende vrijdag beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

'Neutraliteit bewaren'

"We begrijpen de politiek en we weten dat we niet in een vacuüm opereren. Maar ons speelveld is de sport. Dit betekent dat we de neutraliteit van de sport moeten bewaren, een ruimte waar elke sporter kan deelnemen zonder gehinderd te worden door de politiek", vervolgde de voormalige Zimbabwaanse zwemster, die vorig jaar de Duitser Thomas Bach opvolgde als hoogste baas van het IOC.