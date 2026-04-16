Erben Wennemars en Sven Kramer hebben het geflikt. Woensdagavond begonnen de voormalig topschaatsers aan de Patrouille des Glaciers (PDG), een extreme tocht door de Zwitserse Alpen. Na iets meer dan 15 uur kwamen ze samen met Rogier Wouters, hoofd sport van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging, over de finish in Verbier.

PDG is een iconische race in het ski mountaineering (SKIMO). Hoewel het een sportwedstrijd is, wordt het evenement nog steeds georganiseerd door het Zwitserse leger. De tocht ontstond in 1943 dan ook als militaire test. Gekscherend wordt het de grootste militaire file in de bergen genoemd. Vandaag de dag doen nog steeds veel soldaten mee, ook zijn er meer dan 1000 militairen die het evenement in goede banen leiden. De race wordt iedere twee jaar gehouden en afgelegd in teams van drie. Verzaakt er eentje, dan is het hele team klaar.

Oorspronkelijk zouden Wennemars, Kramer en Wouters dinsdag al aan de Patrouille des Glaciers beginnen. Maar het weer had andere plannen. De organisatie kon vanwege de veiligheid niets anders beslissen dan de tocht met een dag uit te stellen. Dus stond het drietal woensdagavond om 22.45 uur te trappelen om te beginnen in Zermatt. Hen stond een mix van zware fysieke testen, gevaarlijk terrein en de genadeloze omstandigheden in het hooggebergte te wachten.

De race begon met een enorme klim richting de Tête Blanche. Dat punt lag op 17 kilometer van de start en op liefst 3646 meter hoogte. De schaatsiconen kwamen daar met hun teamgenoot na iets meer dan 5 uur ploeteren aan. Daarmee hadden ze tevens het hoogste punt van de Patrouille des Glaciers bereikt. Alleen, toen was er nog dik 39 kilometer op en af te gaan.

Ook was het op dat moment nog midden in de nacht - en er moesten nog wat bergen worden getrotseerd. Het einde kwam in zicht toen de na 42 kilometer de top van de Rosablanche bereikten. Dat was het tweede hoogste punt van de skitocht en daarna was het vrijwel alleen nog maar afdalen naar Verbier. Daar kwamen ze na 15 uur en 14 minuten binnen. Dus kunnen de twee oud-topschaatsers zeggen dat ze de Helse Tocht hebben voltooid.