Erben Wennemars en Sven Kramer hebben al een hoop sportieve successen bereikt in hun schaatscarrière. Maar ze gaan nu een nieuwe uitdaging aan in Zwitserland. Dat doen ze in samenwerking met het leger.

Het duo gaat namelijk meedoen aan de Patrouille des Glaciers, een legendarische en enorm zware wedstrijd in Zwitserland. Ze moeten een lange tocht afleggen op ski's door de bergen. "Een reis door de geschiedenis, de bergen, sport, vriendschap en emotie", is de omschrijving van de race op de website. De uitdaging is ontstaan vanuit het Zwitserse leger.

Start uitgesteld

De schaatslegendes vertrokken vorige maand al naar het Zwitserse Verbier, om de Patrouille des Glaciers te verkennen. Ze waren deze week dus helemaal klaar om de uitdaging aan te gaan. Maar ze kregen een teleurstelling te verwerken.

De wedstrijd, die eens in de twee jaar wordt georganiseerd, werd namelijk uitgesteld. Het weer was namelijk niet al te best. Daardoor is de kans op lawines vergroot en dat risico wil de organisatie niet nemen. Daarnaast is het zicht beperkt en dat kan dan weer gevaarlijk zijn voor de reddingsdiensten, mochten zij in actie moeten komen.

Leger

Woensdagavond is het dan echt zo ver. Om 22.45 uur gaat de race van start. Kramer en Wennemars verzamelden zich met de andere deelnemers in een kerk voor het begin van de tocht. Veel daarvan zijn militair, zo is te zien op beelden van de 50-jarige Wennemars. "Vanaf nu onder de verantwoordelijkheid van het Zwitserse leger", schrijft hij erbij.

"Meer dan 1000 Zwitserse militairen zijn actief om de Patrouille des Glaciers mogelijk te maken", vervolgt hij. Op grote schermen worden de deelnemers succes gewenst. Kramer en Wennemars gaan samen met Rogier Wouters van start.