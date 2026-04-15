Erben Wennemars heeft in het buitenland goed nieuws gekregen. Samen met schaatslegende Sven Kramer is hij in Zwitserland voor een pittig sportief avontuur, maar daar ging vlak voor de start het nodige mis. Gelukkig hebben ze nu goed nieuws gekregen en daar is Wennemars maar wat blij mee.

Kramer en Wennemars zijn samen met Rogier Wouters een zware uitdaging aangegaan. Het trio doet namelijk mee aan de zogeheten Patrouille des Glaciers. Dat is een voor veel Nederlanders onbekende wedstrijd, maar heeft een mytische status bij de nodige sportfanaten.

Het is namelijk een van de zwaarste skitochten ter wereld en laten Kramer en Wennemars nou wel van een uitdaging houden. Enkele weken geleden verkenden ze de route al voor de wedstrijd, die meer dan tachtig jaar geleden in het leven werd geroepen als zware test voor militairen.

Maar eerder deze week ging het mis. Eigenlijk was het de bedoeling dat het trio dinsdagavond zou starten, maar dat ging niet door. Op maandagavond werd immers duidelijk dat de start werd uitgesteld. Dat had te maken met de weersomstandigheden. Het weer was niet goed en dat zorgde voor een grotere kans op lawines. Daarnaast was het zicht beperkt en dat kon dan weer gevaarlijk zijn voor de hulpdiensten, voor het geval er écht iets mis ging.

Gelukkig lijkt het allemaal goed te komen, want Wennemars zelf meldde dinsdagavond dat hij groen licht heeft gekregen met de twee andere avonturiers. "Morgen gaat het dan eindelijk gebeuren!", schrijft de voormalig topschaatser. De start is om 22.45 uur, waardoor het drietal dus 's nachts tientallen kilometers over de bergtoppen moet.

Live te volgen

Het zal, in tegenstelling tot de Rotterdam Marathon van afgelopen zondag, niet zwart staan van de mensen in de Zwitserse Alpen. Maar desondanks kunnen liefhebbers het trio Wennears, Kramer en Wouters gewoon volgen. Hun loodzware avontuur is via deze link van de organisatie live te volgen.

Voor Wennemars betekent de deelname aan de barre tocht in Zwitseralnd wel dat hij niet mee kon doen aan de Rotterdam Marathon. Daar is hij doorgaans wel voor te porren, maar dat paste niet in het sportieve schema. Wel was hij er uiteraard bij en ging hij onder meer met een ex-topschaatser op de foto.