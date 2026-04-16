Voor Jutta Leerdam houden de successen ook na het schaatsseizoen maar niet op. Na een geweldige Olympische Spelen geniet de topschaatsster van haar tijd naast de ijsbaan en ook dan heeft ze persoonlijk succes te vieren. Daar was ze maar wat blij mee, zo is duidelijk.

Leerdam heeft een plekje bemachtigd op een iconische lijst van het wereldberoemde blad Forbes. In de Europese versie van de lijst Forbes 30 under 30 staat Leerdam op de dertigste plaats. Het blad kiest dertig mensen uit die jonger dan dertig jaar zijn en iets bijzonders hebben betekend. De Nederlandse is er daar dus een van.

'Jaar dat dromen uitkomen'

"Het is het jaar dat dromen uitkomen", schrijft Leerdam verguld op haar TikTok-account. Dat is uiteraard een verwijzing naar haar gouden Olympische Spelen, waar ze in februari eindelijk haar kroon op haar carrière zette. Op de 1000 meter won ze in een toptijd goud op 'haar' afstand, terwijl ze ook nog zilver pakte op de 500 meter.

Op TikTok maakt ze in een korte video duidelijk hoe blij ze is met de uitverkiezing. "Het is zo onwerkelijk. Is dit mijn leven? Dit hele jaar is bizar. Ik heb zoveel van mijn dromen en doelen gerealiseerd. Het voelt bijna alsof het niet waar is."

Eigen pad kiezen loont

Volgens Leerdam toont het ook iets anders: namelijk dat alles mogelijk is als je er maar genoeg je best doet. "Als je je eigen pad kiest, je hart volgt en héél hard werkt, je je dromen kan verwezelijken en things just happen. Het is amazing."

Het is voor het grote publiek de vraag of Leerdam nog meer schaatssuccessen kan verwezelijken. Ze stopte na de Spelen met het seizoen, maar misschien ook al met haar sportcarrière. Zij en haar verloofde Jake Paul maakten er immers geen geheim van een kinderwens te hebben en daarnaast is haar carrière met olympisch goud compleet.

Vooralsnog heeft Leerdam publiekelijk nog geen knoop doorgehakt over haar schaatstoekomst. De voorbije weken genoot ze van haar spaarzame vrije tijd, onder meer door op wintersportvakantie te gaan met haar familie.