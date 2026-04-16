Jenning de Boo is momenteel bezig met allesbehalve zijn sport. De Nederlandse topschaatser toont zich behoorlijk reislustig en maakt dan ook veel tripjes. Alleen sommige dingen kan je beter niet aan hem over laten. Dat werd op een pijnlijke manier duidelijk.

Jenning de Boo heeft de afgelopen weken behoorlijk goed geleefd. Eerst maakte hij het nog behoorlijk bont in Zuid-Afrika, waar hij met teamgenoot Tim Prins en een clubje vrienden genoot van al het moois wat dat land te bieden heeft, inclusief de wijn. Daarna vertrok hij vrijwel direct naar Marokko. Daar ging het echter wel goed mis voor de topschaatster.

Turbulente vakantie

In Marokko heeft de schaatser van Team Reggeborgh zeker niet stilgezeten. Op Instagram deelt hij een post met een verzameling plaatjes van zijn tijd in Noord-Afrika. "Come to Morocco habibi", begint de 22-jarige De Boo, bij zijn bericht.

"Laatste week vakantie gespendeerd in Marokko. 1500 kilometer gereden, 19 jaar vriendschap, 1 voedselvergiftiging en 1 keer hardgelopen." Het was dus een behoorlijk turbulente vakantie voor de topschaatser. Zijn foto's kunnen onder meer collega en goede vriendin Femke Kok wel bekoren. "Eniggg", reageert zij, gevolgd door een leuke smiley. Alleen verliep de terugreis niet helemaal volgens plan.

Domme fout De Boo

In een story op Instagram geeft De Boo namelijk een update over de tocht naar huis. Die moeten hij en zijn maatje voorlopig nog even uitstellen. En dat heeft alles te maken met een ietwat onhandige fout van de schaatser uit Groningen, die schijnbaar als reisgids fungeerde in het warme Marokko.

"Vlucht gemist. Met de trein naar Tanger om dan morgenochtend om zeven uur terug te vliegen", valt er te lezen in zijn story. "De planning van Jenning is weer als van ouds." Door slecht inschattingsvermogen en een niet al te strakke planning van De Boo heeft hij met een vriend zelfs het vliegtuig gemist. Ze hebben daardoor in ieder geval wel een extra avond in Marokko. Dat is tenminste nog iets waard voor De Boo, die vrij sip kijkt op de foto. Gelukkig lijkt zijn vriend er wel om te kunnen lachen.