Schaatsicoon Anni Friesinger (49), de vrouw van ex-topschaatser Ids Postma, is al 16 jaar niet meer actief op het ijs. Van een rustig pensioen is geen sprake, zo blijkt uit posts op haar socials. De Duitse heeft diverse projecten lopen en heeft ook nog eens twee sportieve dochters onder haar hoede. Soms wordt het iets te veel, merkt ze.

Eerder in de week postte Friesinger op Instagram iets over een met raadselen omhuld project. "Wat is dit een spannend project. Ik heb een cast met super lieve mensen leren kennen. Ach, ik hou van wat ik doe", schreef ze erbij. Dat woord 'cast' lijkt te verraden dat het gaat om iets voor televisie of iets met video, want een 'cast' is immers de term voor de groep mensen die samen een audiovisueel product maken.

"Het wordt er niet makkelijker op"

Vrijdag kwamen er nieuwe updates over het reilen en zeilen in huize Friesinger in Salzburg. Daar heeft ze een nieuw leven opgebouwd. Postma woont nog in Friesland, al zijn de twee momenteel wel bezig met de bouw van een nieuw huis, wellicht met als doel om elkaar vaker op te zoeken.

Bij een selfie in een lift zet Friesinger deze tekst neer: "Een snel ontbijt en daar gaan we weer. Een wild en spannend weekend staat voor de deur. Er is hier veel te doen, en het wordt er niet makkelijker op. Het wereldkampioenschap ijshockey begint en de meiden zijn op trainingskamp met het nationale juniorenteam."

SSM

Daarna zet ze in haar story's folders neer van een regionale organisatie die kinderen stimuleert om een sport uit te proberen. Friesinger schrijft: "Een combinatie van school en competitiesport. Kom naar de SSM-proefdag en schrijf je in!" SSM staat voor Schulsportmodell Salzburg, een onderwijssysteem voor getalenteerde jonge sporters. Friesingers ijshockeyende dochters volgen ook dat model: Josephine van vijftien en Elisabeth van twaalf.

Enorme prijzenkast Anni Friesinger

Anni Friesinger-Postma won drie olympische gouden medailles, waaronder de 1500 meter in 2002 en 2006, plus goud op de ploegenachtervolging in 2006. Ze werd meerdere keren wereldkampioen sprint en allround en pakte talloze Europese titels. De Duitse schaatsster gold jarenlang als een van de beste middellangeafstandsschaatsers ter wereld. Ids Postma was een allrounder met ook een topsprint in de benen. Zo werd hij olympisch kampioen op de 1000 meter in 1998.

