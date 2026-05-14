Anni Friesinger heeft een tipje van de sluier opgelicht van het nieuwe project waar ze mee bezig is. Het schaatsicoon vertelt nog niet wat ze doet, maar het lijkt iets met TV of film te zijn.

Friesinger is na haar schaatscarrière nog altijd druk in de weer met van alles. Zo heeft ze meerdere ondernemingen, waaronder een kledingwinkel in Sneek. Friesinger woont in Salzburg om daar te zorgen voor haar kinderen Josephine en Elisabeth. Zij ijshockeyen allebei op hoog niveau voor RB Salzburg. Die kinderen kreeg ze met de Nederlandse ex-schaatser Ids Postma. Hij woont in Nederland, maar de geliefden zien elkaar nog altijd geregeld.

Tussen al deze bedrijvigheid door zijn Postma en Friesinger ook nog eens bezig met de bouw van hun huis. Onlangs deelde de voormalig topschaatsster en olympisch kampioene ook dat ze bezig is met een 'nieuw project'. Via haar Instagram deelt ze hier nu iets meer over. Friesinger plaatste woensdag een cryptische video met meerdere beelden die ze heeft gemaakt tijdens het nieuwe project.

'Nieuw project'

Bij die video plaatste ze een even cryptische tekst over wat het project inhoudt. "Ik voel me alsof ik in een bubbel leef. Wat is dit een spannend project. Ik heb een cast met super lieve mensen leren kennen. Ach, ik hou van wat ik doe", plaatst Friesinger vergezeld door de nodige emoji's. Daarmee lijkt ze wel een belangrijk iets te verklappen. Met het woord cast lijkt ze te doelen op een TV-programma of iets rond een serie of film.

Naast het woord cast plaatst Friesinger ook een beeld met Isabelle Schneider. Een haar- en makeup-artieste die regelmatig werkt voor magazines en TV. Schneider komt uit München en dat lijkt ook de locatie te zijn waar het nieuwe project van Friesinger vorm wordt gegeven. De ex-schaatsster plaatste ook een foto van restaurant Seen, een Chinees fine dining restaurant in de Duitse stad. Over wat Friesinger precies doet in München, blijft het nog gissen. Binnenkort zal er meer duidelijk worden over wat het nieuwe project wordt waar ze druk mee bezig is.

