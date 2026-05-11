Na Moederdag delen vele (sport-)moeders hun bijzondere momenten samen met hun kinderen, zo ook schaatslegende Anni Friesinger. De Duitse deelde vertederende beelden van een stadswandeling samen met haar dochtertjes.

De 49-jarige Friesinger is inmiddels al heel wat jaartjes topschaatsster af. Zo heeft ze dan ook meer tijd om door te brengen met haar twee kinderen, die ze beiden samen kreeg met de Nederlandse oud-topschaatser Ids Postema .

'Het zijn de kleine gebaren die ons verbinden'

Want afgelopen zondag was het Moederdag. Hierdoor werd Friesinger extra in het zonnetje gezet door haar twee dochter; Josephine van vijftien en Elisabeth van twaalf. Het gezelschap maakte namelijk een stadswandeling door de Oostenrijkse stad Salzburg. De familie woont daar, omdat beide dochter daar op hoog niveau ijshockeyen.

Daarvan deelde Friesinger vertederende beelden op haar Instagramaccount. Zo is in een filmpje te zien dat de drievoudig olympisch kampioene door het historische centrum van de stad struint samen met haar twee dochters.

Friesinger geniet enorm van het moment. Zo schrijft ze bij haar bericht: "Een stadswandeling op Moederdag door deze prachtige oude binnenstad met mijn dochters. Het zijn de kleine gebaren, de blikken, niet de grote woorden die ons verbinden. Intimiteit, liefde, begrip en passie."

Feestweek

Het was de afgelopen week tweemaal feest in huize Friesinger. Haar dochtertje Elisabeth mocht namelijk twaalf kaarsjes uitblazen.

Verder is Friesinger na haar succesvolle schaatscarrière in ieder geval niet stil gaan zitten. Zo runt ze meerdere ondernemingen en is ze op dit moment bezig met het bouwen van haar eigen huis. Hier deelt Friesinger steevast updates van op Instagram.

