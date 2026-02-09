Jutta Leerdam koos ervoor om zich in aanloop naar de 1000 meter op de Olympische Spelen terug te trekken. Ze wilde niet met de media praten en zich in haar eigen 'bubbel' voorbereiden op de race. Dat begrijpt oud-schaatser Mark Tuitert. "De hele wereld kijkt mee."

Leerdam wilde niet veel kwijt over haar trainingen in Milaan. Wel bleek dat ze samen met Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz op het ijs is. Tuitert denkt dat hij haar niet alleen kon helpen met het schaatsen, maar ook met haar mindset op de Spelen. Net als Leerdam is hij een gedoodverfde favoriet voor goud. "Ga er maar aan staan", aldus Tuitert.

'Die druk...'

"Ze is echt gespannen dat zie je", vervolgt hij en hij begrijpt dat Leerdam zich daarom afsluit. "Ze leeft in haar eigen bubbel hè. Zij heeft vier jaar lang hier naartoe geleefd. Ze heeft alles al bereikt. Ze heeft een volgersschare van weet ik hoe veel miljoenen op sociale media. Alles heeft ze naar deze dag toe laten werken. Dus die druk..."

"Ze zegt wel ik richt me er niet op en dat is heel wijs", vindt Tuitert. "Dat moet ze ook niet doen. Maar, wow, ga maar in haar schoenen staan. De hele wereld kijkt mee." Niet alleen het schaatspubliek. "Al haar vijf miljoen volgers", merkt collega Ireen Wüst op.

Leerdam wil in Milaan haar grote droom waarmaken: olympisch goud op de 1000 meter. Dan zal ze revanche moeten nemen op Miho Takagi. Ze werd vier jaar geleden tweede op haar favoriete afstand achter de Japanse.