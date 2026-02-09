Alles draait maandag om Jutta Leerdam en haar missie om de 1000 meter op de Olympische Spelen nu wél te winnen. Vier jaar geleden werd ze afgetroefd door Miho Takagi en moest ze het doen met zilver. Dit keer is ze de topfavoriet. De aanloop naar de 1000 meter in Milaan verliep echter wel onrustig.

De afgelopen vier jaar werkte Leerdam aan haar revancheplan om in Milaan de beste te zijn op de kilometer. Ze wisselde van teams, bewandelde haar eigen pad, kreeg een relatie met de veelbesproken Amerikaanse influencer Jake Paul en groeide uit tot een wereldster. Die roem brengt ook een andere kant van de medaille met zich mee. Alles wat ze doet, ligt onder een vergrootglas. En dat bleek de afgelopen maanden.

De val

Op het OKT eind december moest Leerdam zich 'even' plaatsen voor haar 1000 meter. Daarover leek geen twijfel. Alleen voltrok zich in Thialf een drama: Leerdam viel op haar afstand en droop gedesillusioneerd af. Haar droom leek in duigen te vallen, nog voordat de Spelen begonnen waren. Gelukkig plaatste ze zich wel voor de olympische 500 meter en kreeg Leerdam uiteindelijk een aanwijsplek voor 'haar' 1000 meter.

De vlucht

Zo kan begin februari van dit jaar eindelijk de reis naar Milaan beginnen. De route die ze koos, deed in Nederland én internationaal stof opwaaien. Ze ging in grote luxe naar de Italiaanse modestad en koos dus ook hier voor haar eigen route. De levensstijl van een wereldster is binnen het schaatsen duidelijk nog even wennen.

De media

Eenmaal aangekomen in Milaan ontstond er de nodige onrust toen ze in aanloop naar de 1000 meter niet met de Nederlandse media wilde praten. De Nederlandse Sport Pers diende zelfs een officiële klacht in. Uiteindelijk verscheen Leerdam afgelopen zaterdag alsnog voor de camera van de NOS, maar liet vervolgens de overige pers van Nederland links liggen.

De rel

Het gesprek met de NOS zinde haar namelijk niet, met name vanwege de vraag over waarom haar enkel werd behandeld met een hamertje. Na aandringen van verslaggever Bert Maalderink raakte ze geïrriteerd, werd ze kortaf en wilde ze achteraf niet dat dat gedeelte van het interview uitgezonden werd. In haar boosheid liet ze alle andere journalisten in de kou staan en deed ze geen interview meer. De internationale media smullen van alles wat er van en over Leerdam voorbij komt. Zo neemt op de Winterspelen in Milaan de onrust rond Leerdam extreme vormen aan.

Jake Paul

Alsof al die aandacht niet genoeg is, moet ze de spotlights op de wedstrijddag ook delen met haar verloofde Jake Paul. De immens populaire Amerikaanse influencer zit met zijn entourage in Milaan op de tribunes om Leerdam aan te moedigen. Een ster van wereldformaat wordt niet vaak bij het schaatsen gespot, maar Paul is er één van. Ook zijn moeder (en Leerdams schoonmoeder dus) is van de partij. De camera's zullen veelvuldig op hen gericht zijn als Leerdam haar sportieve hoogtepunt moet zien te bereiken. Of de Nederlandse met die druk om kan gaan, zal blijken als ze in de laatste rit tegen regerend olympisch kampioene Miho Takagi moet rijden.