Ireen Wüst is de meeste succesvolle Nederlandse olympiër allertijden én sinds afgelopen zomer de moeder van dochtertje Pip. De voormalig topschaatsster geniet volop van haar nieuwe rol, zo vertelt ze in aanloop naar het Olympisch kwalificatietoernooi van komende week.

„Ik heb mijn nieuwe leven wel onder controle, maar er is veel veranderd sinds de komst van Pip” , vertelt Wüst in gesprek met De Telegraaf. Op 17 juni van dit jaar werd de 'kerngezonde' Pip geboren en zo werden Wüst en haar vrouw Letitia de Jong, ook een oud-schaatsster, voor het eerst ouders.

De twee hebben er bewust voor gekozen hun baby uit de publiciteit te houden, maar Wüst wil best het een en ander toelichten. "Ik voel me eerlijk gezegd niet anders dan anders” , stelt ze. "Ik had er ook niet echt bepaalde verwachtingen van. Want hoe bereid je je voor op zo’n lifechanging-event?"

Zware nacht

Wat ze wel kan zeggen? "Alle clichés zijn waar. Het leukste cliché? Als je na een zware nacht haar ’s ochtends ziet lachen. Dat maakt dan alles goed en dan ben je die nacht meteen vergeten."

Wildwaterbaan

Wüst stond als schaatser aan de top tussen 2006 en 2022. Het leverde onder meer zes gouden olympische medailles en 22(!) wereldtitels op. Op de grootste internationale toernooien pakte ze maar liefst 74 plakken. Maar naast alle successen, waren er natuurlijk ook fases waarin het een stuk minder ging.

„Tegenwoordig is het leven eigenlijk alleen maar leuk”, vertelt Wüst over de nieuwe fase waarin ze is aanbeland. Tegenwoordig geeft ze onder meer lezingen en begeleid ze sporters. "Als schaatser waren er hoge pieken en diepe dalen. Er kwamen soms rotsblokken naar beneden, het was vaak een wildwaterbaan. Nu is het leven een stromend beekje, met af en toe een hobbeltje."

"De pieken zijn minder hoog", aldus Wüst. "Behalve Pip dan. Daar kan geen gouden medaille tegenop.”

